La Baleine endiablée dévoile une collection de six bières inspirées de la forêt québécoise

La microbrasserie La Baleine endiablée, en collaboration avec Le Forestier et le BOQ, dévoile sa nouvelle Collection de bières forestières composée de six créations mettant en valeur des plantes, des champignons et des aromates issus de la forêt québécoise.

Le lancement officiel aura lieu le samedi 12 septembre à 13 h, à La Baleine endiablée à Rivière-Ouelle. Le public pourra y assister gratuitement pour découvrir l’ensemble de la collection, rencontrer les artisans derrière le projet, et mieux comprendre ce que les différents ingrédients forestiers apportent à chacune des bières.

Cette collection est l’aboutissement naturel d’une démarche amorcée dès l’ouverture de l’entreprise en 2019, alors que La Baleine endiablée a fait le choix de brasser ses bières avec 100 % d’ingrédients québécois. Cette volonté de mettre le Québec au premier plan se reflète aussi dans l’ensemble des alcools vendus sur place, dans la programmation musicale consacrée aux artistes d’ici, et dans les nombreuses collaborations avec des producteurs et artisans québécois.

Raconter le territoire

Dès ses tout premiers brassins, la microbrasserie a intégré à ses recettes du miel, des fleurs, des petits fruits, des plantes aromatiques, et d’autres ingrédients provenant de son environnement. La Collection de bières forestières constitue aujourd’hui l’aboutissement naturel de cette philosophie.

Sylvain Tremblay, le président de La Baleine endiablée, le précise : « Depuis le début, notre objectif est de créer des bières qui racontent l’endroit où elles sont brassées. Avec cette collection, nous voulons démontrer que les produits forestiers peuvent devenir de véritables ingrédients brassicoles, et non simplement servir de prétexte ou de décoration. »

Formation et investissement

Afin d’approfondir ses connaissances et de mieux encadrer le développement des recettes, Sylvain Tremblay a complété une AEC en Études brassicoles au Séminaire de Sherbrooke, une formation donnée par des professionnels de l’industrie, qui brassent, analysent et innovent quotidiennement sur le terrain.

La Baleine endiablée a également investi plus de 150 000 $ dans le développement de sa microbrasserie, notamment pour acquérir de nouveaux équipements et accroître ses capacités de recherche, de transformation et de production.

Le projet a reçu l’appui du Programme Transformation alimentaire (PTA) de l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Cette aide a contribué à l’acquisition d’équipements spécialisés et à la réalisation de cette collection consacrée aux richesses forestières du Québec.

Trois partenaires, trois expertises

La collection est le fruit d’une collaboration entre La Baleine endiablée, Le Forestier et le BOQ. David Robert, du Forestier, contribue à la recherche, à la sélection et à l’approvisionnement en ingrédients forestiers. Son travail repose sur une connaissance approfondie du territoire, une cueillette responsable et une volonté de faire découvrir les nombreuses possibilités culinaires et brassicoles de la forêt québécoise.

La Baleine endiablée imagine les associations d’ingrédients, développe les concepts, réalise les premiers essais, et participe avec le BOQ au développement des recettes et des procédés de fabrication. Le BOQ apporte au projet sa connaissance des malts, des houblons, des levures et des procédés de brassage. Il assure également la production commerciale et la mise en canettes de la collection.

« Ce projet fonctionne parce que chacun y apporte une expertise véritable. La forêt ne remplace pas le travail brassicole : elle lui donne une nouvelle matière à explorer », explique Sylvain Tremblay

Six bières, six expressions de la forêt

Les six bières de la Collection sont la ChanterAle, une blonde forestière brassée avec des chanterelles, du thé des bois et du poivre des dunes ; la Poivre & Brume, une blanche forestière au thé du Labrador et au poivre clavalier ; la Kölsch du Kamouraska, une blonde de type Kölsch, délicatement aromatisée au thé du Labrador ; la Première Pousse, une NEIPA forestière à 6,2 % d’alcool, brassée avec de jeunes pousses d’épinette et du nard des pinèdes ; la Diamant Noir, une rousse au chaga ; L’Estran, une pils du Kamouraska, brassée avec du myrique baumier et du maitake.

La Collection est actuellement offerte exclusivement à La Baleine endiablée et au Pub Kamouraska, en fût et en canettes pour emporter. C’est à dessein que l’entreprise choisit une approche beaucoup plus limitée et sélective. Au cours de l’automne, on prévoit retenir un partenaire par région ou par ville, afin de préserver le caractère distinctif de la collection, et de développer des relations durables avec les détaillants sélectionnés.

Le nom des partenaires sera annoncé sur le site web et les réseaux sociaux de La Baleine endiablée. « Nous ne cherchons pas à être présents partout, conclut Sylvain Tremblay. Nous voulons être présents aux bons endroits, avec des partenaires qui partagent notre vision et qui sauront raconter l’histoire derrière chacune de ces bières. »

Source : La Baleine endiablée