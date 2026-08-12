Les Amis de l’orgue de Sainte-Perpétue reviennent avec de nouveaux projets

Fort du succès remporté par le concert présenté au printemps dernier, le comité Les Amis de l’orgue de Sainte-Perpétue prépare un nouveau rendez-vous musical pour le printemps 2027. En parallèle, ses membres travaillent à plusieurs projets de restauration qui permettront d’améliorer les performances de l’orgue Casavant, tout en assurant sa pérennité.

Le prochain récital aura lieu le dimanche 16 mai 2027 à La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud (l’église) de Sainte-Perpétue. Le public pourra y entendre le Duo Éole, trompette et orgue, composé de Marie-Hélène Greffard, organiste attitrée au Palais Montcalm, et du trompettiste Frédéric Quinet, également pédagogue à l’école Studio Frédéric Quinet.

Les démarches

Au-delà de cette nouvelle prestation, le comité poursuit ses démarches afin de restaurer l’instrument. Une rencontre avec le facteur d’orgues Jean-Félix Bellavance a permis d’établir les travaux prioritaires. Certains pourraient d’ailleurs être entrepris prochainement.

Rappelons que l’orgue a subi des dommages à la suite d’infiltrations d’eau provenant du clocher. Afin de protéger l’instrument en attendant la réfection de cette partie de la toiture, une structure temporaire agissant comme un « parapluie » est en cours d’installation dans l’entretoit pour détourner les infiltrations.

Le défi du financement

Le comité est toujours à la recherche de mécènes prêts à contribuer à la restauration et à la mise à niveau de l’orgue. Des demandes d’aide financière seront également déposées dans le cadre des programmes disponibles, en collaboration avec La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud.