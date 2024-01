Le drapeau du Québec fête ses 76 ans

Il y a 76 ans, le drapeau fleurdelisé flottait pour la première fois sur le mat de l’Assemblée nationale. C’était le 21 janvier 1948.

Tous les ans, la Société nationale de l’Est-du-Québec (SNEQ), avec la participation du Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ), invite les collectivités, les milieux scolaires ainsi que les municipalités à commémorer ce symbole unique et identitaire sous lequel la nation québécoise se réunit.

Parmi les initiatives que la SNEQ a mises de l’avant depuis deux ans, elle compte entre autres l’élaboration d’un programme de remplacement des drapeaux à l’attention des municipalités, assurant ainsi que des drapeaux en bon état flottent fièrement sur le territoire. Au niveau scolaire, ce sont plus de 70 trousses qui ont été assemblées pour permettre à des élèves du primaire et du secondaire de découvrir l’histoire de leur drapeau. Ces trousses comprennent des cahiers pédagogiques, des « Cahiers Québec » et des drapeaux pour chaque élève. Ce sont donc près de 2000 élèves du primaire et du secondaire au Bas-Saint-Laurent qui auront entre leurs mains du matériel pour commémorer le Jour du Drapeau.

« Lorsque nous avons lancé l’initiative auprès du milieu scolaire bas-laurentien, les trousses se sont envolées en l’espace de quelques heures seulement. Cette année, nous avons pu augmenter le nombre de trousses et mieux répondre à la demande. Nous voulons rendre le matériel accessible au plus grand nombre d’enseignants possible sur le territoire. L’engouement pour ce Jour du Drapeau gagne en popularité et c’est formidable de voir l’intérêt grandissant face à notre histoire. À la suite de la première édition, des enseignants ont vu les élèves afficher fièrement leurs drapeaux en les insérant dans leurs portes de casier. C’est un signe qui encourage à poursuivre cette initiative », indique Djanick Michaud, coordonnateur de la SNEQ.

« Je suis extrêmement fier de constater l’intérêt de nos communautés face à ce symbole qui identifie la nation québécoise. Un peu partout au Bas-Saint-Laurent, des commémorations auront lieu suivant le protocole de la levée du drapeau, suivie par son salut officiel. En plus du succès rencontré avec les trousses scolaires, je suis enchanté de constater la participation de municipalités à notre programme de remplacement des drapeaux, contribuant ainsi à rendre encore plus accessible l’histoire de notre drapeau après des élèves de la région. C’est important que les Québécois s’approprient leur drapeau et en connaissent son histoire », ajoute Alain Martineau, président de la SNEQ.

Source : Société nationale de l’Est-du-Québec