Un prix prestigieux pour Chantale Caron

L’artiste et chorégraphe de Saint-Jean-Port-Joli Chantale Caron a brillé sur la scène internationale en remportant le 15 mars dernier à Los Angeles le prix du Best Screendance Short 2025 pour son film Marée Noire. Ce prix, décerné dans le cadre de l’Indie Short Fest, place son œuvre parmi les 33 films récompensés sur un total impressionnant de 4054 productions issues de 64 pays.

Cette reconnaissance s’ajoute à une série de distinctions prestigieuses qui ponctuent le parcours de Mme Caron. En plus de ce nouveau trophée, elle a récemment reçu la Médaille du couronnement du roi Charles III, ainsi qu’une mention d’honneur décernée par le député Mathieu Rivest à l’Assemblée nationale du Québec.

Une artiste enracinée dans la nature

Depuis toujours, Chantale Caron puise son inspiration dans la nature, le fleuve Saint-Laurent et le mouvement des oiseaux. Chorégraphe et directrice artistique de Fleuve | Espace danse, elle a développé un langage chorégraphique unique, mettant en scène la beauté brute des éléments naturels. Son travail, reconnu à l’échelle nationale et internationale, lui a valu d’être nommée Membre de l’Ordre du Canada en 2018, une distinction honorant son engagement envers l’environnement et son apport au développement des jeunes danseurs.

Ses courts métrages de danse, tels que Glace, Crevasse et Dérive, Clémentine, et Prendre le Nord, ont été projetés dans de nombreux festivals à travers le monde, mettant en lumière son approche singulière de la danse en milieu naturel. En 2023, elle a également été désignée Artiste de l’année – Chaudière-Appalaches par le Conseil des arts et des lettres du Québec, et Ambassadrice du Saint-Laurent par la Fondation David Suzuki.

Marée noire : une reconnaissance internationale

Le film Marée noire a récolté de multiples prix en 2024 et 2025, consolidant ainsi la place de Chantale Caron parmi les grands noms du cinéma dansé. Outre le prix de Los Angeles, l’œuvre a été couronnée lors du Amarcort Film Festival en Italie, du Dance on Screen Film Festival en Autriche et du Silver Wave Film Festival au Canada, entre autres.

Le film continue de faire son chemin dans les festivals du monde entier, avec des sélections officielles prévues en 2025 à Montréal, Riga, Clamecy, Edmonton et bien d’autres.

« Petite, je jouais à être une artiste derrière notre maison. Mon terrain de jeu était le fleuve, mon lieu de prédilection. Aujourd’hui, à 64 ans, le fleuve est devenu la vedette de ce long parcours », confie avec émotion Chantale Caron au Placoteux.