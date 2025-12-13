Les Quartiers A participent au nouveau documentaire de France Beaudoin

Les résidents des Quartiers A, situés au 167, rue des Pionniers Ouest à L’Islet, ont vécu une journée peu banale le printemps dernier, alors que l’équipe de tournage du nouveau documentaire J’ai souvenir encore, signé par l’animatrice et productrice France Beaudoin, s’est arrêtée à la résidence.

Le film, qui explore le pouvoir de la musique auprès des personnes vivant avec des troubles neurocognitifs, a été diffusé le 2 décembre, et est disponible sur ICI Tou.tv. Il est accompagné d’un balado sur OHdio.

La résidence, reconnue pour ses approches non pharmacologiques auprès des aînés atteints de troubles neurocognitifs — notamment la maladie d’Alzheimer —, a rapidement attiré l’attention de la production. Depuis leur fondation, Les Quartiers A accordent une place centrale aux activités musicales : ateliers aux deux semaines avec l’École Destroismaisons, présence régulière de chansonniers et de musiciens, et un environnement où l’expression artistique devient un outil d’apaisement et de connexion.

« Depuis les débuts des Quartiers A, les activités musicales ont toujours eu une place de choix dans notre programmation… Nous avons un bassin de chansonniers et de musiciens », explique Sonia Morin, PDG de la résidence. Elle rappelle que les équipes privilégient d’abord les approches humaines : « Nos approches favorisent une normalisation de l’accompagnement, et non une médicalisation. On souhaite voir la personne avant la maladie. »

Faire autrement

Séduite par cette philosophie, l’équipe de tournage s’est rendue à L’Islet en avril dernier. Résidents et employés ont accueilli le projet avec enthousiasme, heureux de mettre en lumière leur quotidien et la qualité du travail accompli dans ce milieu à échelle humaine.

« Nous sommes fiers de pouvoir faire rayonner le travail d’ici… Il est indéniable que le Québec doit revoir ses modèles d’accompagnement et d’hébergement des personnes atteintes de troubles neurocognitifs, et nous sommes la preuve vivante qu’on peut faire autrement », affirme Mme Morin.

La résidence Les Quartiers A, établissement de 38 unités pour personnes âgées semi-autonomes installé au bord du fleuve Saint-Laurent, offre une approche profondément humaine, centrée sur la dignité des aînés et leur qualité de vie. Grâce à ce passage remarqué devant la caméra, leur travail pourrait bien inspirer d’autres milieux à travers le Québec.

Source : Résidence Les Quartiers A