La biodiversité au cœur d’un échange secondaire-CPE

Le 20 juin dernier a eu lieu la conclusion d’un projet qui avait pour principal objectif l’aménagement d’une plate-bande de fleurs indigènes et/ou comestibles devant l’école secondaire Chanoine-Beaudet. Ce projet s’est déroulé dans le cadre du cours de sciences de 1re secondaire, permettant de greffer des notions d’identifications, de culture, de cycle de reproduction des végétaux et des animaux.

Afin d’impliquer des membres de la communauté, un partenariat a été établi avec le CPE Pitatou de Saint-Pascal pour leur remettre des chenilles. Les enfants ont ainsi pu observer à leur tour le cycle de développement d’un papillon. Les élèves ont ensuite invité ces mêmes enfants à venir compléter la plate-bande le 20 juin, en plus de leur expliquer leur compréhension de la biodiversité. L’activité s’est conclue avec l’envolée des papillons.

« Par le contact avec la terre, la nature et les autres, les élèves ont pu vivre concrètement des apprentissages scientifiques et personnels. Ce projet a permis d’améliorer l’environnement autour de l’école, mais il a aussi permis aux élèves d’entrer en contact avec les plus jeunes et de parfaire leurs compétences sociales », a indiqué Mélanie Lévesque, enseignante.