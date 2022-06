Musée maritime : Le Parc fluvial se dévoile

Le travail a duré plus de six ans, une partie du financement demeure encore à attacher, mais le jeu en a valu la chandelle. Le Parc fluvial du Musée maritime du Québec à L’Islet a été dévoilé le 22 juin devant un parterre d’une centaine d’invités. L’effet « wow ! » a été unanime.

Grandes allées qui accentuent l’effet de profondeur sur le fleuve et le panorama de Charlevoix, aménagements sous forme d’estrade pour contempler les principaux bateaux-musées, espace piquenique et jardins et promenade sur le Fleuve ne sont que quelques-uns des éléments qu’on retrouve au sein du Parc fluvial du Musée maritime du Québec. Ce nouveau décor imaginé par Pratte Paysage de Saint-Roch-des-Aulnaies a été dévoilé aux principaux partenaires et dignitaires réunis pour l’inauguration, après un chantier qui s’est échelonné sur environ dix mois, incluant l’arrêt hivernal.

« Tout l’intérieur du Musée a été refait en 2010, mais l’extérieur, vieux de 30 ans, manquait d’amour et de contenus. Grâce à cet investissement, ce constat est maintenant chose du passé. Le Parc apporte un nouvel élan au Musée. Dans les prochaines années, on va le voir évoluer et grandir comme un jardin. C’est un espace à ciel ouvert où il fait bon être », a déclaré Marie-Claude-Gamache, directrice générale du Musée.

L’élégance, la beauté, la contemplation et la mémoire sont quelques-uns des mots qui semblent avoir servi de matrice d’inspiration avec en prime l’inclusion et l’accessibilité, le Parc ayant été aménagé de façon à accueillir les personnes à mobilité réduite. Les neuf espaces aménagés rassemblent 14 panneaux d’interprétation et mettent en valeur 27 objets restaurés, résistants aux intempéries et issus des collections du Musée. Des endroits ont même été réfléchis pour être bonifiés en phase 2, notamment le Jardin des ancres où l’on souhaite faire l’ajout d’une pièce complémentaire à la collection actuelle.

Investissements

L’aménagement a nécessité un budget de 1,75 M$, dont 42 % ont été financés par le gouvernement du Québec. Le reste du montage financier a été complété par une campagne de financement qui a été en mesure de lever 1,63 M$, incluant la participation gouvernementale. Différentes options sont actuellement évaluées pour combler le manque à gagner, d’indiquer avec confiance la directrice générale.

« Je m’étais engagée dans cette campagne de financement avant la pandémie. L’objectif était ambitieux. Si j’avais su ce qui nous pendait au bout du nez, j’aurais probablement décliné, mais nous y sommes arrivés et aujourd’hui nous savourons l’étape de satisfaction », a déclaré Nicole Trépanier, présidente de la campagne de financement et de la Fondation capitaine J. E. Bernier.

Une phase 2 doit venir compléter l’aménagement du Parc fluvial. L’ajout d’éclairage et d’une structure résistante aux intempéries fait partie des plans. Plus modeste, cette deuxième phase ne devrait pas excéder les 300 000 $. Une partie de la somme serait déjà arrivée par le biais d’une subvention du ministère de la Culture et des Communications, mais l’équipe du Musée maritime se donne maintenant une bonne année de pause avant de poursuivre la recherche du financement devant compléter le projet.

Gratuit