La Bûche à Marto dans les 44 restaurants Normandin

La populaire Bûche à Marto poursuivra son expansion à travers le Québec grâce à une nouvelle entente de distribution avec les restaurants Normandin. C’est ce qu’a annoncé en exclusivité Marto Napoli lors de son passage à l’émission de Richard Bossinotte sur les ondes de la Fréquence bleue. Dès novembre, son célèbre dessert de Noël sera ainsi disponible dans les 44 établissements de la chaîne québécoise.

Originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Marto Napoli — de son véritable nom Martin Castonguay — n’a pas caché sa satisfaction devant cette nouvelle étape dans la commercialisation de son produit, lancé en 2015 en collaboration avec la Pâtisserie Michaud. « Je suis content, je suis honoré, c’est une fierté », a-t-il confié.

Cette entente permettra notamment aux consommateurs de se procurer la Bûche à Marto directement dans les congélateurs des restaurants Normandin, aux côtés des autres produits alimentaires proposés pour emporter. Une solution supplémentaire pour ceux qui ne peuvent en trouver dans les épiceries, ou par l’entremise des campagnes de financement.

Des entrepreneurs de Montmagny

L’annonce présente également un intérêt particulier pour la région de Montmagny, puisque des entrepreneurs magnymontois sont associés à l’entreprise Normandin, un aspect que Marto Napoli a tenu à souligner au cours de son entretien avec Richard Bossinotte.

L’animateur a d’ailleurs insisté sur la facilité avec laquelle les discussions se sont déroulées, précisant que les dirigeants rencontrés partageaient sa vision d’une entreprise tournée vers la satisfaction de la clientèle. « C’est une passion à toute la gang. Les meetings que j’ai eus avec eux, c’est tellement facile. C’est vraiment basé sur l’expérience des clients, que le monde soit heureux », a-t-il expliqué.

Pour Marto Napoli, cette collaboration s’inscrit naturellement dans l’esprit qui anime son projet depuis ses débuts, alors que le plaisir de partager un dessert demeure au cœur de sa démarche. « Une bûche de Noël, ça rend heureux », a-t-il ajouté.

Une histoire qui dure

Baptisée La Perfection, la Bûche à Marto a vu le jour en 2015 grâce à une collaboration entre le populaire animateur et la Pâtisserie Michaud. Au fil des années, le dessert s’est fait connaître à travers différentes initiatives commerciales et campagnes de financement, tout en conservant une dimension caritative.

Celui qui qualifie volontiers sa création de « meilleure bûche au monde » pourra donc compter sur une vitrine supplémentaire à l’approche de la période des Fêtes.

Avec cette arrivée dans les 44 restaurants Normandin, la Bûche à Marto franchit une nouvelle étape de son développement, plus de dix ans après son lancement. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par son créateur, qui voit dans cette entente une occasion de faire découvrir son produit à davantage de Québécois.