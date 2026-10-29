La magie de Noël s’invite à Kamouraska avec Claire Pelletier

La voix de Claire Pelletier fera résonner les chants de Noël à l’église Saint-Louis-de-Kamouraska le samedi 5 décembre à l’occasion du spectacle Noël Nau, une proposition musicale qui puise dans les traditions et invite à retrouver l’esprit de cette période.

Après le succès du spectacle-bénéfice de Damien Robitaille, présenté le 22 août dernier dans cette même église, les organisateurs proposent une nouvelle soirée musicale placée sous le signe des Fêtes. Cette fois, le public est convié à découvrir l’univers de Claire Pelletier, originaire de Saint-Pascal et interprète du spectacle Noël Nau.

Le concert s’appuie sur deux albums de la chanteuse, Le premier Noël paru en 2007, et Noël Nau lancé en 2015. À travers cette proposition, Claire Pelletier revisite des chants intemporels issus du patrimoine populaire, ainsi que des textes de poètes et d’écrivains, parfois anonymes. Le spectacle transpose cet univers sur scène avec créativité et intensité.

La présentation mise sur une approche de Noël qui dépasse les seules festivités. La musique devient une occasion de revenir aux sources de cette célébration, et de partager un moment de rassemblement. Le communiqué décrit un concert qui souhaite apaiser les spectateurs et leur faire vivre « un Noël proche de ses sources, un Noël du monde ».

Claire Pelletier associe cette période à plusieurs images et sentiments, notamment le solstice d’hiver, la recherche de lumière, et le désir de se retrouver en famille. « Je suis émue d’écouter ces chants qui parlent d’un enfant à naître. Je pense aux miens, aux vôtres. Ces enfants aussi essentiels que la lumière du soleil », confie-t-elle.

Pour cette représentation, Claire Pelletier sera accompagnée de Pierre Duchesne qui assurera la direction musicale et jouera de divers instruments, de Camille Gélinas au piano et aux claviers, ainsi que de Joseph Perreault à la batterie et aux percussions.

Les organisateurs souhaitent accueillir le public dans une ambiance chaleureuse et féérique, tout en rappelant l’importance du soutien de la communauté pour faire vivre l’église, qu’ils décrivent comme un joyau du patrimoine local.

Un rendez-vous le 5 décembre

Le spectacle aura lieu le samedi 5 décembre à 19 h 30, à l’église Saint-Louis-de-Kamouraska. Les portes ouvriront à 18 h 30. Le prix du billet est fixé à 40 $. Les billets sont en vente auprès de Nicole Lacasse au bureau de la Fabrique (418 492-2140), et de Karine Guignard (418 866-1785). Il est également possible de se les procurer en ligne sur Zeffy, à l’adresse www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/spectacle-de-noel-2026-claire-pelletier.