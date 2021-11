La campagne des œuvres des chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est lancée

Chaque année, les chevaliers de Colomb du Québec procèdent à une opération de financement dont le but est d’amasser des fonds pour les œuvres charitables des conseils locaux, comme celui de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En 2021, localement, les ventes des billets de la loterie des œuvres charitables colombienne ont permis de remettre 4 800 $, pour des montants variables, à 18 organisations à but non lucratif dans la région pocatoise.