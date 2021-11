Les salariés des CPE du Bas-Saint-Laurent en grève pour quatre jours

Après une semaine de négociations intensives, les représentantes et représentants de salarié de CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) et la partie patronale n’ont pas réussi à s’entendre et ont mis fin aux pourparlers vendredi soir. Les 475 travailleuses et travailleurs de CPE du Bas-Saint-Laurent, répartis dans 11 syndicats, sont donc en grève du 22 au 25 novembre.