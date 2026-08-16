La Caravane des possibles : créer, raconter, se rencontrer

La Boîte interculturelle annonce le lancement d’un appel à candidatures destiné aux artistes professionnels ou émergents du Québec, artistes autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis) et artistes reflétant notre pluralité culturelle dans le cadre de La Caravane des possibles, un projet itinérant de création et de rencontre qui prendra la route au printemps 2027 au Kamouraska.

Comme les grandes caravanes d’autrefois, qui traversaient les territoires en portant histoires, échanges et savoirs, La Caravane des possibles prend aujourd’hui la route avec une mission bien vivante : rassembler des artistes et des personnes de tous horizons pour créer ensemble, partager des récits, et faire émerger de nouveaux possibles.

Trois artistes — danseurs, musiciens, acteurs, conteurs ou artistes en métiers d’art — seront jumelés à trois organismes pour s’asseoir avec les résidents, partager un bout de leur parcours, et écouter le leur. Pas de scène, pas de distance : juste des humains qui se parlent vraiment.

Comment ça marche

Avec chaque organisme visité, les citoyens sont invités à passer du temps avec les trois artistes pour une conversation intime, en tête-à-tête ou en petit groupe. Ensemble, ils créent ensuite une œuvre collective ancrée dans les échanges et les émotions du moment, présentée publiquement en clôture de chaque arrêt. Trois arrêts, trois créations nées du territoire et des gens qui l’habitent.

Un appel ouvert à tout le Québec

Les artistes de La Caravane sont sélectionnés par appel ouvert à travers toute la province. Professionnels ou émergents, artistes autochtones ou allochtones, ils et elles représentent la pluralité des cultures, des parcours et des pratiques artistiques — danse, musique, théâtre, arts visuels, métiers d’art et conte.

Les artistes intéressés sont invités à soumettre leur candidature via le formulaire en ligne, où l’ensemble des détails du projet est également disponible : https://boiteinterculturelle.ca/projet/la-caravane-des-recits-creer-raconter-se-rencontrer. La limite pour soumettre une candidature est le 23 octobre à midi.

Source : La Boîte interculturelle