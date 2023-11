La carte historique de la Côte-du-Sud, un document méconnu

En 1961, l’abbé Adrien Caron réalise et publie une carte géographique intitulée Histoire agraire et paroissiale de la Côte-du-Sud. C’est une première.

Passionné d’histoire régionale, l’abbé Caron reconstitue une carte qui nous plonge dans la petite histoire de chacune des paroisses de la région, de Beaumont jusqu’à Notre-Dame-du-Portage. Puisant dans les monographies et dans de nombreux livres, et se basant sur de nombreuses cartes provinciales et fédérales, l’historien amateur réalise un tour de force.

Utilisant le fond d’une carte régionale du gouvernement du Québec, il situe les cantons, les seigneuries, les municipalités et les voies de communication. Il s’intéresse aux noms de lieux (hameaux, missions, lacs et rivières). Fait intéressant, il localise les plus hauts sommets de la région montagneuse. La carte permet de situer les lieux des débarquements de Bostonnais en 1690, et des Anglais en 1759.

Voyant l’intérêt pour cette carte, la Société historique de la Côte-du-Sud la réédita en 1982. L’abbé Adrien Caron (1897-1893) a constitué un corpus de cartes géographiques qui est conservé aux Archives de la Côte-du-Sud à La Pocatière. Ce corpus couvre plusieurs municipalités, et comprend un atlas historique de la Côte-du-Sud d’une centaine de pages.

Natif de Saint-Joseph-de-Salem et issu du mariage de Nazaire Caron et de Claudia Castonguay, il passe son enfance à Sainte-Louise-de-L’Islet. Ordonné prêtre en 1921, il devient responsable de la mission chinoise du diocèse de Québec. Il a publié quatre ouvrages sur l’histoire de la Côte-du-Sud, un entre autres sur la paroisse de Saint-Damase. Une partie de ses documents se retrouvent aux Archives du diocèse de Québec.