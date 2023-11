Une nouvelle usine satellite pour Plastiques Gagnon

Dès l’été 2024, l’entreprise port-jolienne Plastiques Gagnon pourra compter sur une toute nouvelle usine du côté de Lévis. L’investissement de près de 10 M$ viendra consolider sa position de chef de file dans l’industrie du moulage de pièces de plastique par injection.

Le bâtiment de 35 000 pi2 est déjà en construction dans l’Innoparc de Lévis. De l’autoroute 20, une pancarte est même visible annonçant le futur site de cette nouvelle usine de Plastiques Gagnon.

Pour l’entreprise port-jolienne qui célèbre ses 65 ans cette année, ce « pied-à-terre » dans la grande région de Québec n’est pas nouveau, puisqu’elle est déjà propriétaire depuis 2021 de Quéplast Injection à Saint-Romuald. Or, l’espace manque, ce qui motive la construction de cette nouvelle usine. À terme, les 70 employés du site de Saint-Romuald y seront réaffectés.

« Le site nous offre l’opportunité de doubler la superficie de l’usine dans le futur », indique François Gagnon, président de Plastiques Gagnon.

Le projet est appuyé financièrement par un prêt de 9 870 000 $. De cette somme, 4 660 000 $ proviennent du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. L’autre portion de 5 210 000 $ est issue des fonds propres d’Investissement Québec dans le cadre de l’initiative Productivité.

Ces investissements s’inscrivent toutefois dans un vaste plan quinquennal qui en est à sa dernière année, et qui a poussé Plastiques Gagnon à injecter 25 M$ dans la modernisation et l’automatisation de ses installations, notamment celles de Saint-Jean-Port-Joli qui ont bénéficié de quatre agrandissements successifs. En plus de la construction de la nouvelle usine à Lévis, les prêts d’Investissement Québec permettent l’acquisition d’un entrepôt voisin des installations de Saint-Jean-Port-Joli.

Automatiser pour se démarquer

Plastiques Gagnon ne vise rien de moins qu’à devenir le chef de file de son industrie dans le moulage de pièces de plastique par injection. Les investissements réalisés ces dernières années en automatisation à Saint-Jean-Port-Joli ont été réfléchis en ayant en tête d’augmenter la productivité, la qualité et la complexité des opérations. L’usine de Lévis a été aussi pensée dans cette optique. « Nous voulons démarcher de nouveaux clients, et réaliser des pièces de plus en plus techniques. Il y a de nouvelles opportunités qui s’offrent à nous dans les domaines de l’électronique et de l’automobile », a expliqué François Gagnon.

L’automatisation permet aussi de diminuer la pression sur la main-d’œuvre, dans le contexte de pénurie actuel. Plutôt que d’avoir un employé par presse, Plastiques Gagnon estime que l’automatisation réalisée ces dernières années à ses sites de production permet à cette même personne de manœuvrer deux, voire même trois presses à la fois. « Les tâches ont une plus grande valeur ajoutée. C’est plus stimulant pour nos équipes », poursuit le président.

Un total de 180 employés travaillent chez Plastiques Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli. Une proportion importante de femmes aurait toujours composé les effectifs en usine, celles-ci étant même majoritaires à une certaine époque. Les investissements en automatisation seraient également un plus sur le plan physique pour ces employées, en plus de diminuer les risques d’accident pour l’ensemble des effectifs.