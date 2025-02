La CDC ICI Montmagny-L’Islet lance un projet pour contrer la crise socioclimatique

La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet a récemment pris en charge un projet crucial pour la prévention et la gestion de la crise socioclimatique dans les MRC de Montmagny et de L’Islet. Ce projet, soutenu par l’appel à projets de la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC), a pour objectif l’élaboration d’un plan d’action territorial visant à mieux anticiper et mieux répondre aux aléas climatiques qui affectent la région.

Selon l’organisme, face aux événements météorologiques de plus en plus extrêmes — sécheresses, précipitations abondantes et tempêtes violentes —, il est devenu essentiel pour les collectivités de se préparer, et de renforcer leur résilience. En tant que regroupement d’organismes communautaires et d’entreprises d’économie sociale engagé dans le développement socioéconomique local, la CDC ICI Montmagny-L’Islet souhaite assurer une mobilisation citoyenne forte. À cet effet, des consultations publiques seront organisées afin de permettre à la population de s’exprimer, et de contribuer activement à l’élaboration de ces plans d’action.

« Il est important d’être en mesure de répondre aux conséquences des changements climatiques. L’immobilisation du sud de la MRC de L’Islet en raison d’une tempête à l’hiver 2024, et l’affaissement du 9e Rang à Tourville en juillet prouvent que nous devons réfléchir, et nous préparer à répondre aux conséquences des futures perturbations », affirme Guy Drouin, codirecteur de la CDC.

Ce projet, parmi les 20 sélectionnés à travers la province, bénéficiera du soutien financier du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) 2022-2027, qui reconnaît le rôle vital des CDC dans la concertation et la mobilisation des communautés face aux défis socioclimatiques.