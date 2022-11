Les Chevaliers de Sainte-Anne-de-la-Pocatière remettent des manteaux pour les enfants démunis

Pour une troisième année, les Chevaliers de Colomb du conseil 5425, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ont fait un don de 24 manteaux d’hiver neufs pour enfants à la société Saint-Vincent-de Paul (SSVP).

L’organisme caritatif remettra, discrètement, les vêtements à des enfants dans le besoin par le biais d’enseignants de niveau primaire dans les écoles desservies par le conseil 5425, soit celles de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de La Pocatière, de Saint-Onésime-d’Ixworth et de Rivière-Ouelle.

Les manteaux sont confectionnés pour le climat canadien, et sont achetés à prix réduit grâce au volume que procure le programme « Des manteaux pour les Mômes » des Chevaliers de Colomb, à travers les États-Unis et le Canada. Des centaines de milliers de manteaux d’hiver neufs ont été distribués aux enfants depuis l’origine du programme.

L’objectif est de faire en sorte que les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts utilisent le budget d’achat des manteaux d’hiver pour satisfaire des besoins élémentaires auprès de leur enfant.

Pour sa part, afin de venir en aide aux gens par ses actions de bienfaisance, la SSVP opère un comptoir vestimentaire et d’articles d’usage ménager, sous le principe d’une friperie. Le local est installé à l’arrière du presbytère à La Pocatière. Les heures d’accès sont le mercredi entre 13 h et 17 h, et le premier samedi du mois de 10 h à midi.

Il est possible de soutenir le travail charitable des Chevaliers de Colomb en achetant des billets de la loterie colombienne via un membre, M. Pierre Côté, responsable de la campagne, au 418 856-1742, ou lors de certains événements.

Source : Gérald Beaulieu