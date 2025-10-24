Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud : Deux ateliers créatifs pour se reconnecter à soi et à la beauté du monde

Transformer la matière en conscience : voilà l’invitation que lance l’animatrice Mélanie Bélanger à toutes les générations cet automne, à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud. Deux ateliers de création artisanale y seront en effet proposés les 25 octobre et 13 décembre de 13 h 30 à 16 h.

Ces rencontres offriront un espace de création consciente, où chacun pourra fabriquer des objets utilitaires et décoratifs tout en explorant une démarche intérieure de connexion à soi et à l’énergie vitale. L’ambiance se veut chaleureuse, bienveillante et inspirante, propice aux échanges, à la découverte de soi et au plaisir de créer ensemble. « Tu veux enjoliver ta demeure par les magnifiques couleurs que dame Nature nous offre en cadeau chaque automne ? Viens connecter à ton énergie créatrice d’enfant lors du prochain atelier ! », lance avec enthousiasme Mélanie Bélanger, animatrice des ateliers.

Ouverts à tous les âges dans un esprit intergénérationnel, ces moments de création encouragent autant l’appartenance et les liens sociaux que l’estime de soi et des autres. Ils invitent aussi à la libération personnelle, à la connaissance de soi, et à une connexion au sublime, à cette énergie invisible qui, selon l’artiste, « organise le monde ».

Chaque participant repartira avec un objet porteur de sens, façonné à la main, et empreint de sa propre lumière intérieure.