LA CHRONIQUE DES AVENTURIERS VOYAGEURS : Cinq coups de cœur à Bornéo et Singapour

Par Marie-Ève Lebel et Jean-François Daudelin, cinéastes pour Les Aventuriers voyageurs

Troisième plus grande île du monde derrière le Groenland et la Nouvelle-Guinée, Bornéo est un territoire qui a toujours éveillé l’imagination des aventuriers dans l’âme. Situé au cœur de l’Asie du Sud-Est, ce joyau de la nature est une destination écotouristique par excellence. Non loin de là, Singapour est une cité-État moderne qui a su se développer dans le respect des traditions et de la nature.

Au mois de février, vous aurez la chance de fuir la grisaille et le froid, et de partir à la découverte de ces endroits méconnus avec Marie-Ève Lebel et Jean-François Daudelin, deux passionnés de voyage. Pour vous donner un avant-goût du film, voici cinq coups de cœur de nos voyageurs.

La communauté Iban

La rencontre avec l’une des plus anciennes communautés indigènes de l’île de Bornéo, l’ethnie Iban, a été la plus inspirante de notre périple. En plus de découvrir leur mode de vie actuel toujours imprégné de leurs traditions ancestrales, le soir, dans leur maison longue, nous avons eu la chance d’écouter, assis sur des nattes tressées, les histoires de leurs ancêtres chasseurs de têtes, un passé révolu, mais toujours présent dans leur mémoire collective.

Le parc national du Gunung Mulu

En plein cœur de Bornéo et seulement accessible par avion, le parc national du Gunung Mulu est unique en son genre. Dès notre arrivée, nous sommes frappés par la puissance sonore de la faune, et par la splendeur des grottes. Le moment fort de notre séjour dans ce lieu mystérieux est sans contredit l’envolée, à la brunante, de millions de chauves-souris de la deuxième plus vaste grotte au monde.

Les hawker centers

À Singapour, les véritables trésors culinaires ne se cachent pas dans les restaurants étoilés, mais dans les hawker centers. Ces vastes marchés alimentaires colorés et animés sont le cœur battant de la scène gastronomique locale. Avec seulement trois à cinq dollars, il est possible d’y déguster de succulents repas proposant une explosion de saveurs provenant de partout à travers le monde.

La rivière Kinabatangan

En sillonnant en bateau ce refuge pour la faune sauvage de Bornéo — dont les rares éléphants pygmées —, nous ressentons un sentiment partagé. Nous nous sentons privilégiés d’observer autant d’animaux sur un si petit territoire, tout en étant attristés de constater que cette concentration inégalée d’animaux est causée par la déforestation et les plantations de palmiers à huile qui entourent ce site. Chaque instant sur la rivière Kinabatangan est un rappel de la fragilité de la nature de Bornéo.

La ville de Kuching

Située au bord de la rivière Sarawak, Kuching est une ville charmante où il fait bon déambuler. Vous pourrez entre autres y déguster différents plats influencés par les cultures malaise, chinoise et indigène qui y cohabitent harmonieusement, dont la fameuse soupe Laksa du Sarawak. Les habitants, chaleureux et souriants, incarnent cette convivialité propre à Kuching, où la modernité et les traditions se marient en douceur. C’est une ville qui invite à la découverte, à la contemplation, et à l’appréciation des petits plaisirs de la vie.

Au fil de notre film Bornéo et Singapour, aventures en terres exotiques, vous découvrirez une culture vibrante, des paysages grandioses, et une nature sauvage d’une richesse incomparable. Un voyage qui vous fera oublier la grisaille et le froid!

Ce reportage prend l’affiche au cinéma de Montmagny les 2 et 3 février, et au cinéma Le Scénario de La Pocatière le 10 février. Rendez-vous sur le site des Aventuriers voyageurs pour voir la bande-annonce et réserver vos places : www.lesaventuriersvoyageurs.com.