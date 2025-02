Mario Lévesque expose sa poésie sculptée à La Pocatière

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Mosaïque – bibliothèque de La Pocatière accueillera l’exposition La face cachée du cèdre, une série d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Mario Lévesque. Le vernissage est prévu le mercredi 12 février, de 17 h à 19 h

« L’exposition permettra au public de découvrir un univers où la simplicité de la nature se transforme en véritable poésie visuelle », expliquent Manuelle Mainguy et Hélène Desjardins, membres du comité d’exposition.

Autodidacte, Mario Lévesque est bien connu pour son talent en poésie et en musique. Toutefois, c’est en manipulant du bois qu’il a trouvé une nouvelle voie d’expression. Il y a quatre ans, alors qu’il fendait du cèdre, l’apparition d’éclats singuliers a éveillé son inspiration. Depuis, il donne une seconde vie aux retailles de bois d’allumage et aux éléments naturels qu’il récolte, créant des sculptures par assemblage qui révèlent la beauté brute de la matière.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 9 avril, et sera accessible selon l’horaire révisé de la bibliothèque, soit les mardis et jeudis de 12 h 30 à 20 h, les mercredis et vendredis de 9 h à 16 h 30, ainsi que les samedis de 10 h à 15 h. Les intéressés peuvent suivre la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière, ou consulter le site internet de la ville pour en savoir plus sur les activités culturelles à venir.

Source : Comité d’exposition La Pocatière