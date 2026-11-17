Céline, Roch, Julie et les autres

Ma vie est comme je la voulais. Occupée, fébrile, jet-set finalement, entre une émission de radio et un gala, une première de spectacle, un lancement de disque. J’assiste à tous les grands événements artistiques qui se passent en majeure partie à Québec, même si je dois raconter quelquefois de petits mensonges…

« Je ne peux pas te remplacer, mon pauvre enfant ». C’est ainsi que mon patron à CJFP, Gilles Gosselin, m’apprend que je ne pourrai être au lancement de l’album de Julie Masse. Nous sommes en 1990. Cet album, son premier, renferme des chansons qui l’ont rendue célèbre, comme Billy, C’est zéro, Prends bien garde. Cet album lui vaudra trois Félix, et sera certifié platine.

Vous commencez à comprendre mes relations avec les vedettes de la chanson de l’époque ? Je couvre leurs conférences de presse, je me rends à leurs lancements, je les revois ensuite dans les galas. On devient ainsi de bonnes connaissances, d’autant plus qu’alors, je décide de produire des spectacles de lipsynq. J’embauche les artistes qui viennent « chanter » sur leurs chansons dans les bars : les Mario Pelchat, Lara Fabian, Francis Martin, Nancy Martinez, Breen Lebœuf. Je produis aussi plusieurs grands spectacles complets : Laurence Jalbert, Joe Bocan et autres, au Manoir Richelieu. Hé oui, comme ma voix traverse le fleuve facilement et quotidiennement, je suis aussi actif dans Charlevoix.

Toujours est-il que…

M. Gosselin m’interdit de m’absenter. Mais je ne peux pas rater cet événement. Donc, tout à coup, v’là-tu pas qu’une méchante otite me saute dans l’oreille, et que je dois déclarer malade. « Prends bien soin de toi… » Mets-en que je vais prendre soin de moi ! Je pars à Québec.

La soirée se déroule très bien. Julie est en grande forme, j’ai une belle entrevue, de belles photos. Je suis content. Le lendemain, j’entre à la radio, l’ouate de mon otite toujours dans l’oreille, et M. Gosselin entre dans le studio pour s’enquérir de ma santé. « Ça va beaucoup mieux », que je lui dis. « Ce n’était pas dans l’autre oreille, ton otite ? » … Heuuu, non ! (finalement, oui, mais bon !)

Et il sort. Je n’ai pas le temps d’apprécier le succès de mon pieux mensonge, qu’il revient : « En passant, vous aviez fière allure à la télévision de Radio-Canada hier soir, au lancement de Julie Masse ». Et il part, sans autre commentaire, maîtrisant à la perfection l’art de me faire sentir cheap…

Mais disons que ces contacts avec les vedettes s’avéreront très utiles pour la station, qui s’en est servie allégrement comme publicité dans le journal…

De la radio à l’écrit

En 1996, je suis animateur radio depuis dix ans, mais j’en ai un peu marre de parler des changements de coiffure de Céline. J’ai tout à coup envie d’écrire. Un matin, alors que j’étais en ondes à CJFP, j’écris un article concernant une vraie poursuite policière, et je le faxe au Journal de Québec. Comme ça, sans prévenir personne.

Mon papier est publié le lendemain en page 3. J’ai compris ce qu’était la pige, et ça a ouvert grand la porte à la suite de ma carrière qui se poursuivra à l’écrit, en journalisme.

Je venais, sans le savoir, de créer mon propre poste, et d’écrire l’introduction de ce que seront les trente années suivantes de ma carrière, dont je vous entretiens dans deux semaines, puisqu’au moment où vous lisez ces lignes, je profite d’une semaine de repos.