Lancement de l’appel de projets pour le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal

Le Secrétariat à la jeunesse lance l’appel de projets 2024-2025 pour le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Les projets peuvent être soumis jusqu’au 11 octobre 2024 et les bénéficiaires pourraient recevoir un financement maximal de 50 000 $ sur deux ans.

Le Programme, s’inscrivant dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030, vise à renforcer l’action et l’autonomie des organismes municipaux en matière d’aide à la jeunesse. Il soutient des initiatives locales pour les jeunes de 15 à 29 ans selon deux volets principaux, soit la consultation jeunesse — élaboration d’un plan d’action jeunesse local ou mise sur pied d’un comité consultatif sur la jeunesse —, et la mise en œuvre d’un plan d’action jeunesse local ou d’une consultation déjà réalisée.

Clientèle admissible

Les organismes municipaux, incluant les municipalités régionales de comté (MRC), les villes et les arrondissements de plus de 2000 personnes, les agglomérations et les municipalités hors MRC, ainsi que les organismes publics, les coopératives, les organismes à but non lucratif, et les entreprises d’économie sociale en partenariat avec un organisme municipal sont invités à soumettre des projets.

Objectifs

Cet appel de projets vise à maximiser les répercussions des initiatives pour les jeunes en favorisant la mobilisation, la complémentarité avec les actions mises en œuvre et la collaboration avec les organismes locaux.

Source : Ministère de la Culture et des Communications