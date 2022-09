Programme d’Équithérapie au centre La Remontée

Grâce au soutien de la Fondation pour la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme de Montmagny-L’Islet, du Conseil d’établissement de l’école Beaubien, de la Fondation Maurice Tanguay, de Richelieu Montmagny et du Programme de soutien aux organismes communautaires, les enfants pourront poursuivre leurs apprentissages. La programmation offerte par le Centre d’Équithérapie La Remontée amène ces enfants à développer leur sens des responsabilités, à moduler la gestion de leurs émotions, à mettre un baume sur leur anxiété. Les stimulations sensorielles amenées par le contact avec les bénévoles et les chevaux du Centre d’Équithérapie La Remontée favorisent la motivation et le développement des habiletés sociales, des capacités langagières et initient de nouveaux champs d’intérêt pour les enfants. Les enfants améliorent leur motricité fine et globale et surtout, l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes progresse et chemine vers un mieux-être.