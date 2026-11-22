Les dernières élections américaines ont marqué le début de la fin pour le président Trump, sans doute le pire despote et le plus corrompu de l’histoire américaine. Mais on a trop peu souligné que les plus grands perdants de cette élection sont peut-être les géants de la Tech comme Elon Musk et autres milliardaires de la Silicon Valley qui ont dépensé en vain 12 milliards pour faire élire l’équipe de leur protecteur à Washington.

La démocratie a fait son temps ?

Dans un roman récent qui fait sensation, Le Fondateur, Giuliano da Empoli, un ex-conseiller politique italien, met en scène un double de Peter Thiel, le fondateur de PayPal, soutien de Facebook et dirigeant de Palantic, une entreprise spécialisée dans le renseignement et la sécurité. Celui-ci n’hésite pas à dire que capitalisme et démocratie sont désormais incompatibles : « Face à la puissance géométrique de l’algorithme, la démocratie a fait son temps : l’heure est venue pour elle de tirer sa révérence, pour le bien du peuple. » Pour lui, les politiciens sont des mouches à fruits : ils s’imaginent qu’ils décident, mais en fait, ils sont les clients captifs des géants de la Tech, que ce soit pour la sécurité, l’industrie, la gestion, la consommation, les frontières, les guerres, les élections, les communications, la vie culturelle, les relations humaines, la sexualité.

Quelque part en Ukraine ou en Iran, écrit-il, « vingt, trente garçons dans une pièce. Chacun devant son laptop. Ça ressemble à une convention de gamers, mais non : ils font la guerre. Ils sont assis, calmes, chacun pilote son drone, scanne l’horizon, attend que la cible apparaisse. Ce sont eux, à présent, l’élite de l’armée. La hiérarchie s’est renversée. Aujourd’hui, les gamins qui refusent d’aller dormir pour continuer à jouer peuvent dire qu’ils s’entraînent à défendre la patrie. »

Le projet de ces nouveaux magiciens, c’est de remplacer l’humain par l’inhumain, la réalité par le rêve, la démocratie par les centres de données. « Et ça tombe bien, ajoute-t-il, personne n’a plus la moindre confiance dans les êtres humains, faibles, paresseux, corrompus. L’époque ne fait confiance qu’aux machines. Elle trépigne d’impatience de leur confier son destin. »

Tout n’est pas perdu

Mais le 3 novembre, le peuple américain a dit non à la dictature de Trump et des milliardaires de la Tech, non à l’invasion des centres de données énergivores. Pour combien de temps et jusqu’où, c’est loin d’être joué. La Chine, qui n’a pas de scrupules démocratiques, force la course en avant. Mais la volonté de préserver le 100 % humain est encore présente en Amérique. La démocratie n’est pas morte. Le peuple est secoué, divisé, menacé, dépassé, mais il n’est pas mort. Il n’a pas encore abdiqué. Il refuse encore de n’être qu’une « donnée numérique » croisée avec des milliards d’autres, entre les mains de mégalomanes désincarnés qui rêvent d’être immortels et de fuir dans l’espace.

Mais il faut s’accrocher. Déjà, comme le signale le héros de da Empoli, « Google détient le monopole de la curiosité, Amazon et Microsoft ont le monopole de l’amitié. Twitter, celui de l’indignation. Tinder, celui du sexe… et Palantic, la sécurité. C’est pourquoi nos entreprises ne sont pas de simples entreprises, mais des éléments constitutifs d’une nouvelle réalité. Et ceux qui la construisent ne sont pas de simples entrepreneurs : ce sont des fondateurs. Le monopole de la condition humaine, voilà le but du jeu. Par rapport à cela, que peuvent bien représenter les pitreries des politiques ? »