L’arrivée des ponts métalliques, à la fin des années 1880, marque un tournant dans l’histoire des transports routiers sur la Côte-du-Sud.

Leur apparition est étroitement liée au projet du premier ministre Honoré Mercier de lancer un programme de construction de ponts en métal dans la province. On évoque la vulnérabilité des structures de bois, leur usure, et le risque de destruction lors des crues printanières. Des travées métalliques enjambent désormais la rivière du Sud à Montmagny, la rivière Ouelle, et la rivière aux Perles (rivière Kamouraska) à Kamouraska et à Saint-Pascal.

Le pont métallique de Rivière-Ouelle, pour sa part, est construit en 1890 selon les plans de l’ingénieur Gérard Macquet. L’entrepreneur François Soucy, de Saint-Antonin, est chargé des culées des fondations. Charles-Gédéon Beaulieu est responsable de l’installation de la structure en métal. En raison du sol composé de sédiments argileux, Soucy doit utiliser des pieux de 76 pieds de long pour stabiliser le pont. Mesurant 236 pieds, on l’utilise jusqu’en 1960. Il sera détruit à cause de l’étroitesse de son tablier qui nuisait à la circulation.

On construit d’autres ponts en métal sur la rivière Kamouraska. L’entrepreneur François Soucy est responsable de la construction des culées de ce pont de 130 pieds. Celui-ci est d’ailleurs très connu sur la Côte-du-Sud pour son intervention dans la construction de gares, de ponts en bois et de bâtiments religieux et publics.

Un autre pont, le pont Macquet, est construit en 1892 à la demande du maire de L’Islet, Georges Bernier. Il s’étend entre les deux rives de la rivière Tortue. Il est toutefois acquis et déménagé en 1939 par l’entrepreneur de Montmagny Émile Collin, pour le situer sur le bras Saint-Nicolas, à proximité de son moulin à scie. L’implantation de ces nouvelles infrastructures routières coïncide avec la croissance phénoménale du nombre d’automobiles sur le territoire du Québec.