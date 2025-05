La famille Taché et la cartographie

De Montmagny à Kamouraska, quatre membres de la famille Taché ont en commun d’avoir fait de l’exploration, de l’arpentage et de la cartographie.

Le premier est Paschal Jacques Taché (dit Pascal Taché). À la demande du gouvernement du Bas-Canada, en 1824, lui et son frère Charles rédigent une description du Saguenay et de ses tributaires. Pascal dresse une carte du Saguenay connue sous le nom de carte Taché. Publiée dans les Journaux de l’Assemblée législative du Bas-Canada, cette carte sera fort appréciée pour son exactitude. Notons que par son alliance avec Marie-Louise Decharnay, Pascal Taché devient seigneur de Kamouraska en 1785.

Le deuxième, Eugène-Étienne Taché, est le fils d’Étienne-Paschal Taché et de Sophie Baucher dit Morency. Célèbre pour avoir dessiné les plans du parlement de Québec, il embrasse une carrière d’architecte, d’arpenteur-géomètre et de cartographe. Outre sa production de cartes pour le Département des Terres de la Couronne, il réalise six cartes régionales qui se retrouvent dans un ouvrage de Stanislas Drapeau portant sur la colonisation du Bas-Canada et publié en 1863. L’une de ces cartes couvre toute la Côte-du-Sud.

Frère d’Eugène-Étienne Taché, Louis-Jules-Émile Taché (1844-1897) fait carrière à titre d’arpenteur géomètre. Entre 1883 et 1895, il dessine une série importante de six cartes régionales de la province de Québec. Jules-Louis-Alexandre Michel (Alexandre-Michel) Taché, pour sa part, suit les traces de son père Louis-Jules-Émile dans le domaine de la cartographie. Il dresse également des cartes régionales. Notons que ces cartes régionales ont une valeur historique, et révèlent la toponymie du territoire, et même des hameaux du Kamouraska.

La plupart des cartes régionales réalisées par les membres de la famille Taché se retrouvent à la Grande Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec.