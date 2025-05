La Ligue de balle donnée du Kamouraska souffle ses dix bougies

Dix étés, des centaines de matchs, et une passion toujours bien vivante ; la Ligue de balle donnée du Kamouraska (LBDK) vient d’entamer sa dixième saison, rassemblant les meilleurs joueurs de la région autour d’une tradition sportive bien ancrée.

Ainsi, pas moins de huit équipes tenteront de ravir les grands honneurs en 2025, en l’occurrence Saint-Alexandre, Sainte-Hélène, Saint-Bruno, Saint-Pascal, Saint-Philippe, Saint-Gabriel, Saint-Pacôme et La Pocatière. Chacune d’entre elles disputera douze matchs en saison régulière, avant de plonger dans les séries éliminatoires qui se joueront en trois rondes.

L’équipe de Saint-Bruno, championne en titre, cherchera à défendre son trophée face à une compétition féroce. « Le calibre de jeu est de plus en plus relevé dans la LBDK. En fait, tous les meilleurs joueurs de balle donnée du Kamouraska ou presque font partie de l’une des huit équipes de la ligue ! », souligne Louis-Martin Hénault, cofondateur de la ligue, et capitaine de l’équipe La Compagnie Normand de Saint-Pascal.

Créée en 2015 par M. Hénault et Mathieu Landry de Sainte-Hélène, la LBDK est aujourd’hui bien plus qu’un simple circuit de balle donnée, puisqu’il s’agit d’un lieu de rassemblement, de rivalités amicales, et de fierté municipale.

Les matchs sont disputés chaque semaine du lundi au mercredi à 20 h, dans les différents villages participants. L’horaire complet, les résultats et toutes les informations sont disponibles au lbdk.ca.