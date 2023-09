La Fête de l’abondance de retour pour une deuxième année

La deuxième édition de la Fête de l’abondance présentée par VertDire, le Collectif pour la valorisation de l’agriculture urbaine, se tiendra le samedi 30 septembre dès 9 h 30 au Marché public de la Grande-Anse. Cet évènement est une occasion de clôturer la saison, de célébrer l’abondance en ce temps des récoltes et de profiter de la programmation riche et diversifiée offerte à la population.

Les producteurs, les transformateurs et les artisans seront sur le site du Marché de 9 h 30 à 14 h 30, en plus des diverses activités offertes dont la fabrication d’épouvantails, du maquillage et l’offre de prêt-à-manger.

Un atelier sur la culture de champignons inoculés (production mycélium de Shiitaké) et une visite de l’exposition Mycélium au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, la découverte de la forêt nourricière avec implantation de strophaires à la montagne du Collège, un parcours en sentier suivi d’un atelier sur les plantes médicinales et comestibles font aussi partie de la programmation.

La Ville de La Pocatière se distingue par la présence de plusieurs institutions, organismes et entreprises du milieu agroalimentaire et de l’enseignement. C’est en se basant sur cet aspect identitaire de notre milieu qu’il a été possible de rassembler autant d’acteurs autour des actions de VertDire, incluant la Fête de l’abondance.

Cette journée riche en activités est le fruit d’une collaboration des partenaires suivants : Développement économique La Pocatière, la Ville de La Pocatière et ses Services récréatifs, culturels et communautaires, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, campus La Pocatière, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le Cégep de La Pocatière, Biopterre, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, L’AcadéMycète, le Jardin Floral de La Pocatière, le club FADOQ La Pocatière et les producteurs, les transformateurs et les artisans du Marché public de la Grande-Anse.

Source : Développement économique La Pocatière