Tchin-tchin! Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, des vins pour l’automne. « À la vôtre! »

Domaine Jaume Altitude 420 – 2019

22,70 $ — 15 168 164 – 14 % — 2,7 g/l — Bio

D’un savoir-faire et d’une qualité toujours constante, les vins de la famille Jaume se démarquent au sein de l’appellation Vinsobres, située au sud de la vallée du Rhône. Le nom du vin — Altitude 420 — indique l’altitude à laquelle est situé le terroir « les collines », où les vignes de grenache et de syrah sont plantées en coteaux à 420 mètres. Le millésime 2019 de cet assemblage fruité et solaire est particulièrement réussi. Un vin racé, gourmand et précis, avec des notes de tapenade et de cassis, sur des tannins élégants et une longue finale ensoleillée qui perdure pour notre plus grand plaisir. Essayez-le avec un bouilli de bœuf aux légumes. Miam!

Le Chat Botté Gris de Gris 2022

22,75 $ — 15 090 328 – 13 % — 21 g/l

Le rosé demi-sec est un excellent choix pour ceux et celles qui préfèrent les vins plus doux. Frais et fruité, sur des notes de pamplemousse, c’est un vin à boire en apéro, ou pour accompagner les mets asiatiques, les terrines et le fromage bleu. La peau du cépage frontenac gris est légèrement colorée, et c’est ce qui donne sa couleur rosée au vin, lors du pressurage des raisins. Le vignoble québécois Le Chat Botté est situé dans la région d’Hemmingford en Montérégie, une belle région à visiter à l’automne quand plusieurs domaines viticoles et cidreries sont ouverts au public. Si vous avez envie de vivre l’expérience de récolte des raisins, Le Chat Botté reçoit même des vendangeurs d’un jour, sur inscription via leur site web.

Question des lecteurs

Qu’est-ce qu’un vin gris?

Le vin gris fait partie de la catégorie des vins rosés. Il est généralement beaucoup plus pâle, et est produit à partir d’une très courte macération d’un ou plusieurs cépages rouges. Quand on utilise le terme « gris de gris », c’est qu’il est issu de cépages gris, comme le pinot gris, le grenache gris ou le frontenac gris. Plusieurs vignobles québécois produisent des vins gris, comme l’Orpailleur, Château de Cartes, et Côte des Limousins. On trouve également en SAQ les styles de vins gris européens comme Le Pive, bien connu chez nous et qui est un vin gris de Camargue, et le Gris Blanc de Gérard Bertrand, un assemblage de grenache gris et de grenache blanc.

À votre santé!

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com.