Le C.A.R.E. célèbre 25 ans d’engagement

Le C.A.R.E. Montmagny-L’Islet (Centre d’aide et de recherche d’emploi) a souligné avec fierté ses 25 années d’existence le 19 juin dernier. Lors de cet événement, un bien-cuit a été organisé en l’honneur de Mireille Thibault, première directrice générale du C.A.R.E., et figure bien connue de l’engagement communautaire dans la région.

Lors de ce moment convivial, Mme Thibault a été honorée pour son rôle déterminant dans la création du C.A.R.E., et pour son engagement soutenu et toujours actif au sein du conseil d’administration.

« Il allait de soi que nos célébrations devaient débuter par la reconnaissance de sa contribution exceptionnelle, qui a jeté les bases solides sur lesquelles repose encore aujourd’hui la mission du C.A.R.E. », a souligné la directrice générale Sonia Proulx.

L’événement a rassemblé partenaires, bénévoles, anciens et actuels membres de l’équipe, ainsi que des représentants du milieu. Tous ont salué l’impact du C.A.R.E. dans la région au fil des ans, et l’importance de poursuivre cette mission de développement professionnel et de contribution active au dynamisme socioéconomique de la communauté.

Les festivités du 25e anniversaire se poursuivront au cours des prochains mois avec d’autres activités destinées à souligner le parcours de l’organisme, et à remercier ceux qui y contribuent depuis un quart de siècle.

Source : C.A.R.E. Montmagny-L’Islet