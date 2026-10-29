La Pocatière lance un appel aux artistes en arts visuels

La Ville de La Pocatière invite les artistes en arts visuels à soumettre un projet pour la programmation 2026-2027 de l’Espace d’exposition de La Mosaïque, à la bibliothèque municipale. Les dossiers doivent être transmis au plus tard le 15 novembre.

La Ville lance chaque année cet appel afin de constituer la programmation annuelle de l’espace d’exposition. Les expositions présentées à La Mosaïque durent environ deux mois. Les artistes seuls ou les groupes d’artistes intéressés sont invités à faire parvenir un dossier qui sera étudié en vue de la sélection des projets.

Le dossier doit comprendre le nom du ou des participants, le titre et la description du projet selon un thème précis, un curriculum vitæ pour chaque participant, et la démarche artistique. Il faut également joindre au moins cinq images numérisées d’œuvres récentes, dûment identifiées, d’un maximum de 1 Mo chacune. Une revue de presse peut être ajoutée, s’il y a lieu.

Les candidatures complètes doivent être envoyées par courriel à comitesalledexposition@gmail.com. La même adresse peut être utilisée pour obtenir des renseignements supplémentaires.

L’utilisation de l’espace d’exposition est gratuite, et la surveillance est assurée par le personnel de la bibliothèque. La Ville de La Pocatière remet aux artistes sélectionnés un montant de 125 $ en reconnaissance et en appréciation de leur présentation. Aucune commission n’est retenue sur le prix de vente des œuvres.

Un espace gratuit pour les artistes

L’espace est équipé d’un système d’accrochage et d’un éclairage adéquat. Les artistes doivent toutefois procéder eux-mêmes à l’accrochage de leurs œuvres. La tenue d’un vernissage demeure à leur discrétion. Ils peuvent l’organiser eux-mêmes, ou profiter gratuitement d’un forfait clé en main proposé par la Ville, qui comprend l’affiche, les cartons d’invitation, le vin d’honneur, ainsi que de la publicité dans les médias locaux, dans la programmation des loisirs municipaux, et sur la page Facebook Salle d’exposition de La Pocatière.