La Maison des jeunes de L’Islet-Nord a 30 ans

Cela fait déjà 30 ans que la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord a ouvert ses portes et pour souligner son anniversaire, elle convie toute la population le vendredi 26 novembre à un spectacle d’humour gratuit mettant en vedette deux artistes de la relève, Megan Brouillard et Olivier Picard.

La MDJ lance tout particulièrement l’invitation à ceux qui ont permis sa création, aux jeunes maintenant adultes qui l’ont fréquenté depuis son ouverture et aux adolescents de 12 à 17 ans et leurs familles.

La Maison des jeunes de L’Islet-Nord a ouvert ses portes en novembre 1991. Elle est née du désir de parents, de jeunes et d’intervenants du milieu communautaire de la région voulant offrir un lieu de rencontre sécuritaire et animé aux jeunes de 12 à 17 ans.

Ses créateurs ont également introduit le travail de rue en région, une première à l’époque ou le travail de rue ne se faisait qu’en milieu urbain. Depuis, sa mission n’a pas changé. E

lle est toujours un lieu pour les jeunes où ils peuvent s’y rencontrer entre amis, faire des activités et recevoir de l’aide et du soutien de la part des intervenants. La Maison des jeunes de L’Islet-Nord est une entité avec deux points de services. Celui de L’Islet, au 112 des Pionniers Ouest et le local à Saint-Jean-Port-Joli, au 10 B avenue de Gaspé Est, à l’arrière de Manu Atelier Culinaire, fraichement aménagé.

La population est d’ailleurs invitée à visiter les lieux après le spectacle du 26 novembre. Pour le spectacle : détails sur Facebook ou au www.mdj-lislet-nord.com.