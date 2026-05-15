Les manufacturiers du bois réclament l’équité

Parmi les remous provoqués par l’évolution des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada, la hausse importante des importations de certains produits manufacturés du bois — comme les meubles, les planchers et les armoires — sème l’inquiétude chez les entreprises d’ici.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé une enquête de sauvegarde sur les conditions commerciales qui impactent l’industrie canadienne de la fabrication de produits du bois. Certaines répercussions se font déjà sentir, alors que l’un des derniers fabricants de meubles en bois du Canada, Meubles South Shore, a fermé ses portes le 27 avril.

L’Alliance canadienne des produits du bois (ACPB) a reconnu par voie de communiqué la pertinence de l’enquête. « Cette enquête envoie un message clair au marché canadien et à nos partenaires commerciaux : le Canada défendra des conditions commerciales équilibrées et équitables. »

Gestes concrets réclamés

Au-delà de cette approbation, l’Alliance réclame des mesures concrètes pour réaliser les objectifs de l’enquête. « Notre position est claire, indique le communiqué : la mesure de sauvegarde globale doit s’accompagner de l’imposition immédiate de mesures tarifaires provisoires sur les produits fabriqués à l’étranger qui entrent au Canada. »

Ces mesures sont jugées essentielles par l’ACPB, selon laquelle « l’enquête ne suffira pas à offrir le soulagement urgent et la stabilité dont notre industrie a besoin, ni à protéger les dizaines de milliers de Canadiens qui en dépendent ».