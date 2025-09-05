La MRC de L’Islet confirme les dates d’inscription au programme Accès-Loisirs

La MRC de L’Islet, en partenariat avec la Maison de la famille, l’organisme Les Nouveaux sentiers, ainsi que la Corporation de développement communautaire ICI Montmagny-L’Islet, a annoncé les dates d’inscription au programme Accès-Loisirs pour la saison automnale 2025.

Les séances d’inscription se tiendront à trois endroits différents, afin de rejoindre l’ensemble de la population. Le mercredi 10 septembre, une première rencontre aura lieu de 14 h à 19 h à la Maison de la famille de la MRC de L’Islet, située au 21, rue Principale à Saint-Pamphile. Le même jour, de 15 h 30 à 19 h, les citoyens pourront s’inscrire à la salle du conseil de la municipalité de Sainte-Perpétue, au 366, rue Principale Sud. Le lendemain, jeudi 11 septembre, une troisième séance se déroulera de 14 h à 19 h au café culturel Tempête, dans les locaux de la CDC de Saint-Jean-Port-Joli au 318, rue Verreault.

Lors de ces périodes, des personnes-ressources seront disponibles pour fournir toute l’information nécessaire, et accompagner les participants dans leurs démarches au besoin.

Le programme Accès-Loisirs vise à rendre les loisirs accessibles à tous, peu importe l’âge ou la situation financière. Il permet aux personnes admissibles de profiter d’activités sportives, culturelles ou de plein air, sans contrainte économique. Les citoyens intéressés sont invités à consulter la section Loisirs et communauté du site internet de la MRC de L’Islet afin de connaître les critères d’accessibilité et les modalités d’inscription.

Pour toute question, il est possible de communiquer avec Pénélope Daoust-Beaudin, agente de développement à la MRC de L’Islet, par courriel à p.daoust@mrclislet.com ou par téléphone au 418 598-3076, poste 262.