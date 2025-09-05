Retour de la loterie Moitié-moitié de la Maison Desjardins

L’équipe de la Fondation de la Maison Desjardins annonce le renouvellement, à compter du lundi 1er septembre, de sa la loterie Moitié-moitié pour une deuxième édition.

Le gagnant de la loterie Moitié-moitié remporte 50 % des revenus bruts provenant de la vente de tous les billets. L’autre moitié est remise à la Fondation de la Maison Desjardins afin de subvenir aux besoins financiers de celle-ci. Des tirages auront lieu chaque mois, de septembre 2025 à juin 2026, offrant ainsi aux participants plusieurs chances de gagner.

« Nous sommes heureux du chemin parcouru avec la première édition, et surtout de la mobilisation qu’elle a générée dans notre communauté. Le retour de la loterie Moitié-moitié est grandement attendu, et nous avons hâte de voir l’engouement grandir cette année », mentionne Audrey Dumais, directrice adjointe de la Fondation.

L’an dernier, la loterie a permis d’amasser un peu plus de 24 000 $. Le lot le plus important était de 3302,50 $.

À propos de la Fondation de la Maison Desjardins

Pour assurer ses services sans frais, la Maison Desjardins a un budget annuel de fonctionnement de 2 millions $. Près de la moitié de cette somme est versée par le ministère de la Santé. L’autre moitié doit être récoltée dans la communauté. La Fondation doit constamment développer de nouvelles initiatives afin de soutenir la mission de la Maison Desjardins.

Pour plus de détails, contacter Audrey Dumais au 581 337-7131, ou par courriel à fondation@maisondesjardins.com.

Source : Fondation de la Maison Desjardins