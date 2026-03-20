La MRC de L’Islet dévoile son premier rapport annuel

La MRC de L’Islet a dévoilé son tout premier rapport annuel, un document qui vient dresser un portrait détaillé des principaux dossiers pilotés par son équipe au cours de l’année 2025. Intitulé Réalisations 2025, ce rapport rassemble les actions menées dans plusieurs sphères d’activité de l’organisation, allant de l’administration à l’aménagement du territoire, en passant par le développement économique, la sécurité incendie, le développement régional, les communications et le transport de personnes.

Le document brosse d’abord le portrait d’une organisation qui dessert 14 municipalités sur un territoire de 2100 kilomètres carrés, pour une population de 17 904 habitants. « L’année 2025 illustre bien la capacité de notre organisation à mener des projets structurants et porteurs pour ses municipalités et leurs populations. Ce premier rapport annuel met en lumière l’engagement et l’expertise de notre équipe, tout en témoignant de notre volonté de faire de la MRC de L’Islet une organisation de référence en matière de développement territorial », explique Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

Budget

En 2025, le budget de la MRC s’élevait à 6 027 311 $, financé à 53,5 % par les aides gouvernementales et à 46,5 % par les quotes-parts municipales. Le rapport rappelle aussi que la richesse foncière uniformisée utilisée comme base de répartition des dépenses atteignait 2 809 809 376 $.

Aménagement et patrimoine bâti

Parmi les faits saillants de l’année, la MRC met en évidence plusieurs avancées en matière d’aménagement du territoire. Le Plan régional des milieux humides et hydriques a notamment été adopté en novembre 2025, tandis que la révision du schéma d’aménagement et de développement a été amorcée pour se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales. Ce chantier, qui doit s’échelonner sur trois ans, bénéficie d’une aide financière de 207 918 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Le rapport insiste également sur l’importance du patrimoine bâti dans la MRC. À l’été 2025, un vaste inventaire des bâtiments patrimoniaux a été réalisé dans les 14 municipalités du territoire. Cette opération, rendue possible grâce à un financement de 150 000 $ provenant du Fonds régions et ruralité, a permis d’inventorier, d’observer et de photographier plus de 6500 bâtiments, en plus d’amorcer la rédaction de l’inventaire officiel de la MRC. Un guide sur la restauration des fenêtres en bois a aussi été produit afin d’outiller les citoyens dans la préservation de leur patrimoine bâti.

Environnement

Sur le plan environnemental, la MRC souligne notamment la réhabilitation de la rivière Trois-Saumons, dont le projet de démolition du barrage à l’embouchure s’est conclu en 2025.

Elle a aussi signé, en juillet 2025, un protocole d’entente avec Canards illimités Canada pour la réalisation d’une cartographie détaillée des milieux humides de Chaudière-Appalaches. Parallèlement, les travaux d’élaboration du plan climat régional se poursuivent jusqu’en 2027.

Économie

Du côté de l’économie, l’équipe de développement économique de la MRC a accompagné 64 dossiers actifs entre janvier et septembre 2025. Sept entreprises manufacturières de 50 employés et moins ont aussi bénéficié d’un diagnostic de productivité, en collaboration avec Solutions Novika. Le rapport met également de l’avant plusieurs grands chantiers, dont le projet des Habitations du Mont-Bellevue à Saint-Adalbert, qui vise la conversion d’un couvent en immeuble de 13 logements, la relance du restaurant Ô Sommet des délices dans la même municipalité, ainsi que le dossier du Centre sportif Le Jasmin à Tourville.

Développement local et régional

En développement local et régional, la MRC rappelle que le Fonds de soutien aux projets structurants a permis de soutenir 40 projets depuis 2023, pour des investissements totalisant 1 499 740 $. Pour la seule année 2025, des projets comme la construction des Éco-chalets Monk à Tourville, la création d’un lieu pour les jeunes à Saint-Cyrille-de-Lessard, ou encore la relance du restaurant Ô Sommet des délices figurent parmi les initiatives appuyées.

Le rapport met aussi en lumière plusieurs projets à portée sociale, culturelle et jeunesse. Il fait notamment état de la programmation d’activités interculturelles déployée sur le territoire, de la quatrième édition de la Fiesta d’automne à Sainte-Perpétue, ainsi que du projet Écho, dont les trois installations immersives ont été inaugurées à l’automne 2025 grâce à un investissement global de 280 000 $. Deux espaces jeunesse aménagés dans les écoles secondaires Bon-Pasteur et La Rencontre ont aussi été complétés en décembre 2025, pour un investissement total de 227 755 $.

Sécurité incendie

En sécurité incendie, les statistiques compilées pour 2025 font état de plus de 700 interventions, dont 42 incendies de tous types, 12 sauvetages hors route, et 60 accidents de la route. La MRC mentionne aussi la tenue de 256 activités de prévention, et la formation de plus de 125 pompiers au cours de la dernière année.

Transport

Enfin, le rapport souligne le rôle joué par la MRC dans le transport de personnes, notamment par ses collaborations avec les organismes Alphis et Valorizaction, des écoles, des camps de jour, des fêtes et des festivals sur le territoire.

Le rapport annuel Réalisations 2025 peut être consulté sur le site internet de la MRC de L’Islet, dans la page Rôles et mandats de la section L’organisation.