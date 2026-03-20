Vers la création d’un Comité logement Montmagny-L’Islet

Une rencontre d’information visant la mise sur pied d’un Comité logement Montmagny-L’Islet s’est tenue le 5 mars dernier au Café Tempête à Saint-Jean-Port-Joli. L’activité a rassemblé plusieurs personnes intéressées par les enjeux liés au logement dans la région.

La rencontre avait pour objectif de présenter la démarche entourant la création d’un comité logement sur le territoire, et d’offrir un espace d’échanges aux participants. L’initiative s’inscrit dans une volonté de mieux informer, soutenir et mobiliser les locataires de la région face aux différentes réalités du marché locatif.

Elle s’est d’ailleurs ouverte par une mise en contexte présentée par Audélie Quirion, agente de mobilisation, et Guy Drouin, codirecteur de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. Ceux-ci ont expliqué les raisons motivant la démarche, et l’importance de structurer un espace dédié à l’accompagnement et à la défense des droits des locataires.

Jean Robbens Theagene, de l’organisme Espace finances, a ensuite partagé son expertise sur les droits des locataires et certaines réalités vécues en matière de logement. La période de questions qui a suivi a suscité un vif intérêt parmi les participants. Plusieurs locataires ont profité de l’occasion pour poser des questions concernant leurs droits et différentes situations rencontrées en logement.

Les échanges ont également permis d’aborder les différentes formes d’implication citoyenne possibles dans la mise en place du futur comité. Plusieurs personnes présentes ont manifesté leur intérêt à s’impliquer dans cette initiative.

Dans la continuité de la démarche, un atelier portant sur la hausse de loyer sera offert par Espace Finances le 20 mars prochain au local 27 de la Maison communautaire de Saint-Jean-Port-Joli. L’activité vise à outiller les locataires afin qu’ils comprennent mieux les règles entourant les augmentations de loyer et les recours possibles.

La création du Comité logement Montmagny-L’Islet, soutenue par la mobilisation citoyenne et la collaboration d’organismes du milieu, dont la CDC ICI Montmagny-L’Islet et Espace finances, constitue une étape importante pour renforcer l’information, l’entraide et la défense des droits des locataires dans la région.