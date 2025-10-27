L’art et le patrimoine se rencontrent au Collège

Le centre d’artistes Vrille art actuel procédera au lancement de l’opuscule Depuis demain de l’artiste Nicolas Laverdière, le jeudi 6 novembre de 18 h à 20 h dans le hall du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cette publication découle d’une résidence de création réalisée à l’été 2023, au cours de laquelle l’artiste a transformé une section du terrain de balle au mur du Collège. Invité à revisiter ce lieu chargé d’histoire, Laverdière y a intégré des éléments sculpturaux et picturaux qui réinterprètent la mémoire du site. L’autrice Galadriel Avon, également associée au projet, a accompagné le processus en rédigeant quatre chroniques et un essai qui explorent la rencontre entre art contemporain et patrimoine bâti.

Le lancement permettra au public de rencontrer Nicolas Laverdière, Galadriel Avon et l’équipe de Vrille art actuel. L’opuscule est offert en prévente sur le site du centre, et sa distribution débutera le soir même, ou par envoi postal la semaine suivante. Vrille art actuel et Nicolas Laverdière figurent par ailleurs parmi les finalistes au Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent 2025 dans la catégorie Patrimoine immatériel, paysager et archéologique. Les lauréats seront connus lors du Gala Culture Bas-Saint-Laurent, le 2 octobre à Matane.

L’organisme invite les curieux à découvrir ce projet qui tisse des liens entre création, communauté et mémoire des lieux.