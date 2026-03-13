La MRC de L’Islet inaugure les Espaces jeunesse dans ses deux écoles secondaires

La MRC de L’Islet, entourée de partenaires du milieu, a inauguré le 5 février dernier les Espaces jeunesse Région L’Islet à l’école secondaire Bon-Pasteur et à l’école secondaire de la Rencontre. Le dévoilement s’est déroulé simultanément à L’Islet et à Saint-Pamphile, grâce à un support numérique reliant les deux établissements.

Le projet a pris forme à la suite d’une rencontre tenue en novembre 2023, dans le cadre du plan d’action triennal de marketing territorial de la MRC. Les partenaires jeunesse du territoire s’étaient alors réunis autour d’une même question : comment encourager le retour des jeunes dans la MRC de L’Islet ? De cette réflexion est née l’idée d’aménager, au cœur de chacune des écoles secondaires, un lieu inspirant à l’image du territoire, afin de renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté régionale.

Les élèves ont été consultés à plusieurs reprises tout au long d’une démarche s’échelonnant sur trois ans. Ils ont pu se prononcer sur la vocation et l’ambiance des lieux, ainsi que sur leur nom. Ces échanges ont mené à la création de L’Oasis à l’école secondaire de la Rencontre, et de La Traversée à l’école secondaire Bon-Pasteur, deux espaces pensés comme des endroits calmes et confortables pour permettre aux jeunes de se ressourcer.

« Investir dans nos jeunes, c’est investir dans l’avenir de notre région de façon concrète. Les Espaces jeunesse Région L’Islet sont bien plus que des locaux aménagés : ce sont des lieux qui reflètent notre territoire et notre identité », a souligné le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron.

La réalisation a été rendue possible grâce à une contribution financière totalisant 227 755 $, provenant notamment du Fonds de résilience communautaire (10 000 $), de la MRC de L’Islet via son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications (11 250 $), du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (106 505 $) et de la MRC de L’Islet par le Volet 2 du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (100 000 $, soit 50 000 $ par école).

Plusieurs partenaires ont également pris part à la mobilisation, dont l’ABC des Hauts Plateaux, Apprendre autrement, le Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, la CDC ICI Montmagny-L’Islet, le CISSS de Chaudière-Appalaches, l’école secondaire Bon-Pasteur, l’école secondaire de la Rencontre, la Maison des jeunes de L’Islet-Nord, la Maison des jeunes des Frontières du Sud, et Place aux jeunes L’Islet.