La MRC de L’Islet prendra en charge les bacs bleus

À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, la MRC de L’Islet assumera la responsabilité de réparer et de remplacer les bacs bleus de récupération pour l’ensemble de ses municipalités.

Cette décision qui a été adoptée à l’unanimité par les 14 municipalités du territoire vise à simplifier les démarches pour les citoyens, et à assurer une gestion uniforme et efficace de l’entretien des bacs.

Les citoyens pourront faire une demande de réparation ou de remplacement de leur bac dès le 1er janvier 2026, par téléphone au 418 598-3076, poste 264, ou en ligne via le site internet de la MRC de L’Islet, dans la section Environnement.

La MRC encourage ainsi la population à favoriser l’utilisation de son service en cas de bris ou d’usure d’un bac bleu, dans le but d’assurer une gestion responsable et durable des matières recyclables sur son territoire.

Pour plus d’information, veuillez contacter Martine Létourneau, agente en environnement au m.letourneau@mrclislet.com, ou par téléphone au 418 598-3076, poste 264.