Saint-Pamphile réagit au livre de Normand Lachance

Saint-Pamphile a publié un communiqué pour informer la population de la mise en circulation récente du livre Saint-Pamphile inc. : quand la corruption devient pandémie. Cet ouvrage contient des allégations de collusion et de corruption à l’égard de la Ville et de plusieurs individus.

La Ville affirme avoir informé l’auteur de ce livre que « s’il détenait des doutes ou des préoccupations quant à l’administration de la Municipalité, la manière adéquate de procéder était de déposer une plainte officielle auprès de la Commission municipale du Québec. » La Ville s’engageait en retour à collaborer pleinement à tout processus d’inspection ou de vérification entrepris par cet organisme.

La Ville réaffirme que la transparence et l’honnêteté demeurent au cœur de ses valeurs, assurant la population qu’elle met tout en œuvre pour assurer le maintien d’une gouvernance saine.

La Ville de Saint-Pamphile n’a accordé aucune entrevue suite à la publication du communiqué.

Source : Ville de Saint-Pamphile