La MRC de L’Islet rejoint une coalition pour un troisième lien à l’est

La MRC de L’Islet se joint à plusieurs autres MRC de Chaudière-Appalaches et de la région de Québec pour demander au gouvernement Legault la construction d’un troisième lien à l’est de Québec. La Caisse de dépôt et placement du Québec Infra (CDPQ Infra) étant sur le point de rendre son rapport sur la mobilité entre les deux rives, la Coalition de l’Est pour un lien interrives a cru bon de faire une sortie sur ce sujet afin de mettre de la pression sur Québec pour qu’il considère cette option.

Pour le moment, elle est formée de six municipalités régionales de comté (MRC), toutes situées sur la rive sud. Il s’agit des MRC de L’Islet, de Montmagny, des Appalaches, des Etchemins, Beauce-Centre, et de Bellechasse. La coalition pourrait par ailleurs s’agrandir, puisque la ville de Lévis et d’autres MRC sont actuellement en discussion sur le sujet, dont celles de L’Île-d’Orléans et de La Côte-de-Beaupré.

Dans ladite résolution, dont les médias de Québecor ont obtenu copie, les MRC réclament au premier ministre François Legault et à sa ministre des Transports, Geneviève Guilbault, de soumettre et de présenter une ou plusieurs options pour la création d’un lien routier interrives à l’est de Québec, puisqu’elles estiment que leurs territoires respectifs se situent intégralement dans la zone d’influence de la Capitale-Nationale. Les MRC souhaitent aussi participer activement aux discussions sur le projet.

Contacté par Le Placoteux, le préfet de la MRC de L’Islet Normand Caron a assuré que la demande des MRC était pour la construction d’un troisième lien routier polyvalent, non exclusivement dédié au transport en commun comme souhaité par le Parti Québécois.

« Avoir une meilleure fluidité du transport pour favoriser les échanges économiques, c’est ce dont on parle. Il y a présentement une demande en ce sens sur le territoire de la MRC, notamment pour l’industrie forestière de L’Islet-Sud. Qui plus est, un troisième lien favoriserait aussi tous les autres échanges commerciaux, ce qui comprend également l’industrie touristique de notre secteur », a-t-il dit.

Contacté à son tour par Le Placoteux, le préfet de la MRC de Montmagny, Frédéric Jean, a abondé dans le même sens que son collègue à l’est. « Nous venons de voter la résolution au conseil des maires, et elle a été adoptée à l’unanimité par nos membres », a-t-il ajouté.

En somme, les MRC concernées rappellent au gouvernement l’importance d’avoir un nouveau lien fiable à l’est pour le développement en général — ce qui inclut les aspects économiques, touristiques et sécuritaires —, mais aussi pour la structuration de l’offre de transport collectif sur le territoire, bien que cette dernière demande touche moins directement les MRC situées en Côte-du-Sud.

Rappelons que selon un sondage commandé par le Parti conservateur du Québec à la firme Léger, 70 % des 450 répondants de la rive nord et de la rive sud estiment que la construction d’un lien additionnel de transport routier entre les deux rives, incluant le transport en commun, pourrait améliorer la mobilité. 40 % d’entre eux sont convaincus qu’il y aurait « certainement » une amélioration, alors que 30 % ont répondu par « probablement ».