Une cinquième position pour Pier-Olivier Lizotte

L’équipe de Pier-Olivier Lizotte #18 a pris part, le 18 mai dernier, à la première course de la saison de la division Série Sportsman Unitool à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Malgré une température incertaine au courant de la journée, le beau temps s’est finalement pointé, et le pilote de Saint-Pacôme a réussi à terminer la course en cinquième position.

La pluie abondante a toutefois fortement chamboulé les plans de Pier-Olivier Lizotte. En effet, le tout s’est déroulé tellement rapidement à la suite des tours de chauffe que les membres de l’équipe ont manqué de temps pour faire tous les ajustements nécessaires.

Pier-Olivier est donc parti en quatrième position en qualification, mais n’a malheureusement pas su profiter des ouvertures pour avancer au classement. Sur un total de 18 pilotes, le coureur de Saint-Pacôme s’est qualifié en onzième place pour l’épreuve des 100 tours. Malgré cela, dès les premiers instants, il est monté au classement jusqu’en septième place. Au 47e tour, le numéro 18 s’est maladroitement fait accrocher, et sa voiture s’est retrouvée face au trafic, avec en plus une crevaison. L’équipe étant néanmoins en feu, elle a réussi à changer le pneu en un temps jugé record.

Lizotte est ainsi reparti en 14e place, et a fini par remonter la pente pour terminer septième. Comble de chance pour lui, en raison de deux disqualifications, Lizotte s’est finalement retrouvé en cinquième place au classement. Frédérik Ladouceur termine au premier rang, suivi de William Roberge et de Mickaël Isabelle, ainsi que de Tristan Maheu pour le quatrième rang dans ce qu’on nomme le Top 5.