Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a remporté un duel serré face au Décor Mercier de Montmagny, vendredi soir, en signant une victoire de 4 à 3 en prolongation au Centre Rousseau, dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS).

Les deux formations étaient à égalité 1 à 1 après 20 minutes de jeu, grâce aux buts de Jean-Sébastien Boudreault pour Saint-Jean-Port-Joli et de Vincent Ouellet-Beaudry pour Montmagny.

Julien Hébert a ensuite pris les choses en main en deuxième période, inscrivant deux buts consécutifs pour donner une avance de 3 à 1 aux locaux. Vincent Ouellet-Beaudry a toutefois répliqué avec son deuxième filet de la rencontre, réduisant l’écart à un seul but.

Alors que le Pavage Jirico semblait se diriger vers la victoire, Vincent Boulet a créé l’égalité avec seulement 13 secondes à écouler à la troisième période, forçant ainsi la tenue d’une prolongation.

Édouard Ouellet a finalement tranché le débat à 2 min 58 s de la période supplémentaire, sur une passe de Julien Hébert, qui terminait la soirée avec trois points.

Saint-Charles prend les commandes dans l’Est

Au classement, les Éperviers de Saint-Charles occupent maintenant seuls le premier rang de la section Est avec 11 points en huit rencontres, devant le Pavage Jirico, qui totalise neuf points en neuf matchs. Le Décor Mercier de Montmagny suit avec six points en huit parties, tandis que Saint-Damien en compte sept en sept rencontres.

Dans l’Ouest, l’Élite de Saint-Gilles s’est emparée du premier rang du classement général avec 13 points, un de plus que Sainte-Marie et Saint-Joseph.

Du côté des statistiques individuelles, Nicolas Létourneau, du Giovannina de Sainte-Marie, domine les pointeurs avec 18 points, devant Alexi Hudon de Saint-Charles, qui en compte 16.

Deux affrontements régionaux vendredi

Quatre rencontres sont prévues le vendredi 27 novembre dans la LHCS. Le Pavage Jirico rendra visite à l’Élite de Saint-Gilles à 20 h 30, tandis que le Décor Mercier de Montmagny affrontera les Éperviers de Saint-Charles à la même heure.

Saint-Prosper sera également de passage à Saint-Joseph, alors que Sainte-Marie visitera Saint-Damien à compter de 21 h.