Les paysages uniques du doux pays de Kamouraska sont souvent mis à mal. Leur avenir doit faire l’objet d’une réflexion sérieuse, avec la collaboration de tous. C’est sous cette optique que s’est tenu récemment le colloque Dialogue Territoire-Paysage à Saint-Germain-de-Kamouraska.

Durant deux jours, sous l’égide de la Société des cabourons, citoyens, experts et élus se sont réunis pour réfléchir ensemble à la protection et à la mise en valeur des paysages du Kamouraska. Parmi eux, Pierre Lahoud, photographe émérite qui parcourt le Québec pour photographier ses paysages du haut des airs.

« Voir la terre à partir du ciel, c’est découvrir de nouveaux horizons, voir des espaces sans aucun obstacle qui bouche notre vue. Ça permet de retourner à travers l’histoire du peuplement, à travers la création de ces espaces et de ces territoires tellement beaux, et que l’on perçoit difficilement à partir du sol », dit l’historien de formation qui s’est découvert une passion pour la photographie aérienne à partir d’un mandat particulier qu’on lui a confié en début de carrière.

« Je travaillais au ministère de la Culture dans les années 70, et un directeur — qui avait vraiment beaucoup de vision — nous a donné le mandat de faire l’inventaire du patrimoine québécois. Nous avions seulement cinq ans pour le faire. Mais le territoire est énorme, et en réfléchissant à la manière de nous y prendre pour y arriver, nous avons convenu de le faire en avion. Après avoir survolé le territoire aussi longtemps, ça m’a donné le goût de continuer. Et à la longue, c’est devenu comme un devoir de mémoire, comme historien, certes, mais aussi comme membre d’une société, de voir comment ce territoire avait évolué, avait changé », dit-il.

Le Kamouraska vu du ciel

Lors de sa participation au colloque Dialogue Territoire-Paysage, M. Lahoud a abondamment parlé des beautés et des spécificités des paysages du Kamouraska, notamment à Rivière-Ouelle. « Selon moi, c’est l’un des plus beaux paysages du Québec. Il y a une espèce d’harmonie entre l’homme et la nature, les cultivateurs et leur environnement. Vu des airs, c’est vraiment magnifique. Les cultivateurs sont des artistes, et ne le savent pas. Avec leurs différentes cultures, ils créent des œuvres d’art que nous ne voyons pas de la terre, mais que je perçois très bien vu du ciel. Ça me fascine. Je dirais que c’est le plus bel exemple de la symbiose entre l’homme et la nature, qui rend la qualité du paysage renversante. »

Ces paysages des Pointes-aux-Iroquois-et-aux-Orignaux à Rivière-Ouelle ont d’ailleurs été classés Paysage culturel patrimonial au Québec. « C’est extraordinaire de voir des gens qui en prennent soin. En plus, il y a des activités traditionnelles, comme la pêche à la fascine. C’est un beau cas d’exemple de sensibilité des citoyens à la beauté de leur environnement, mais aussi à la nécessité de le protéger. »

L’historien des airs cite évidemment les cabourons comme particularités uniques du Kamouraska. « Ce sont des espèces d’îles qui se sont échouées sur la terre ferme, et qui sont d’une beauté absolument exceptionnelle. Vous savez, c’est unique non seulement au Québec, mais aussi dans tout le Canada. C’est unique, et quand on démolit un cabouron, il ne revient pas. D’où la nécessité de les protéger », dit-il, en référence au dynamitage récent au Cap au Diable, qu’il a eu l’occasion de survoler.

« C’est effrayant, absolument horrible. Le simple fait de penser à faire ça, ça me dépasse. Il y a une espèce de respect à avoir lorsque l’on habite un territoire aussi beau, et ça commence par l’intégration. Il faut s’intégrer à son environnement, et non se démarquer », dit-il, précisant qu’un paysage, ça peut se dénaturer rapidement.

En terminant, notons que chaque année, M. Lahoud se fait un point d’honneur de survoler et de photographier le grand labyrinthe géant du Kamouraska à La Pocatière, d’en apprécier toute la splendeur, mais aussi, avant tout le monde, d’en déceler les secrets… Avis aux intéressés !

En 50 ans, Pierre Lahoud a vu le paysage québécois changer. Quelquefois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et les changements climatiques y sont pour quelque chose.

« Il y a 50 ans, les changements climatiques, ça n’existait pas. J’ai vu certaines parties du territoire en Basse-Côte-Nord où des pans entiers de forêts tombent maintenant dans le fleuve. Il y a aussi les feux de forêt, plus nombreux et destructeurs. Aux Îles-de-la-Madeleine, l’érosion contribue à diminuer la berge d’un mètre par année. C’est énorme. En plus, la solution pour se protéger, c’est de l’enrochement. Mais ils n’ont pas de roches. Ils doivent en faire venir. Imaginez toute la complexité et la difficulté pour essayer de protéger nos paysages ? On a le devoir de protéger le territoire québécois, qui est tellement beau. »

Si l’humain est capable du pire, il peut aussi s’adapter et faire partie de la solution. « Il y a 50 ans, des villes comme Montréal et Québec étaient des stationnements à ciel ouvert. Il y en avait partout, partout, partout. Aujourd’hui, ces stationnements, on les végétalise, on plante des arbres, il y a une forêt urbaine qui se crée. Ça n’existait pas auparavant. Notons aussi des édifices élaborés et construits pour s’intégrer à l’environnement, et non seulement faire des lignes droites. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qui se font au Québec en matière de protection des paysages. »

Les changements du paysage québécois, c’est ce que M. Lahoud présente dans son récent livre, intitulé Le Québec vu du ciel, 25e anniversaire, qui renferme des photographies aériennes retraçant 25 ans d’évolution du territoire québécois. « C’est à travers ce nouveau regard que j’ai fait ce livre qui nous montre tout le territoire du Québec tel qu’il est, avec ses beautés, mais aussi avec ses catastrophes, je vous dirais. Je crois que c’est un portrait assez réaliste de notre territoire. »

L’homme conclut, philosophe, sur le dynamitage du Cap au Diable. « Vous savez, quelquefois, ça prend des événements comme ceux-là pour nous montrer à quel point on apprécie ce territoire-là, et on doit le protéger. Non, ça n’a pas de bon sens de faire ça. Mais maintenant que c’est fait, il faut prendre les moyens pour que ça n’arrive plus. » Il y a de l’espoir ? « Si on n’a pas d’espoir dans la vie, ça va aller mal.