On sort les poubelles du Saint-Laurent

Le fleuve Saint-Laurent, véritable colonne vertébrale du Québec, attire autant qu’il subit les contrecoups des activités humaines. C’est pour lui redonner un peu de souffle que l’Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants 2025 a sillonné 22 municipalités en 18 jours, du 6 au 22 août. Résultat : 14 tonnes de déchets retirées des berges et des zones aquatiques, grâce à la mobilisation de centaines de bénévoles épaulés par une équipe d’experts.

Au Kamouraska, Saint-Denis-De La Bouteillerie a donné le ton à cette vaste opération. Malgré une pluie persistante, citoyens et membres de l’expédition ont réussi à extirper 1076 livres de rebuts d’une plage qui semblait pourtant impeccable à première vue. Cette collecte illustre bien la mission de l’expédition : démontrer que la pollution se cache souvent là où on l’attend le moins.

À Rivière-du-Loup, c’est dans le parc des Chutes que les participants ont fait une découverte pour le moins frappante : un ancien campement abandonné, saturé de détritus. Ensemble, ils ont extirpé près d’une tonne de déchets de ce boisé apprécié des marcheurs. Cacouna a connu un scénario semblable, avec un autre campement laissé à l’abandon, d’où 1866 livres de déchets ont été récupérées.

L’étape de Trois-Pistoles s’est déroulée sous un soleil radieux, dans une ambiance conviviale marquée par la participation d’ambassadeurs de Mission 1000 tonnes et de l’organisme Je raccroche. Ici encore, les résultats parlent d’eux-mêmes : 1146 livres de déchets récoltées, dont une trouvaille marquante : 1963 mégots de cigarettes, qui à eux seuls représentaient une livre entière.

Au-delà de ces résultats impressionnants, l’expédition poursuit aussi un objectif scientifique et éducatif. Sous la direction de Jimmy Vigneux et de Lyne Morissette, cofondateurs de Mission 1000 tonnes, l’équipe composée de plongeurs professionnels, de scientifiques, d’artistes et de jeunes engagés a mené de l’échantillonnage sur les microplastiques, caractérisé les déchets collectés, et invité les municipalités à adhérer au Défi Saint-Laurent pour réduire l’usage du plastique.

De Pointe-aux-Cascades jusqu’à Bonaventure, cette tournée s’est imposée comme un rappel concret : le fleuve est précieux, mais vulnérable. Les 14 tonnes de déchets retirées en moins de trois semaines témoignent à la fois de l’ampleur du problème, et de la force de l’action collective.