Mgr Goudreault à Notre-Dame-des-Erables-de-L’Islet-Sud

La région de L’Islet-Sud s’apprête à vivre un événement exceptionnel : du 4 au 11 mai, Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sera en visite pastorale à la paroisse Notre-Dame-des-Érables. Cette semaine sera placée sous le signe de la rencontre, du partage et de la foi, avec un programme qui permettra à chacun de participer à différents temps forts.

Dès le premier jour, la communauté de Saint-Pamphile est invitée à la messe inaugurale suivie d’un dîner convivial. Mgr Goudreault visitera ensuite l’organisme Nouveau Sentier à Sainte-Perpétue, avant de présider une réunion du conseil de la fabrique, et de rencontrer les acteurs locaux lors de diverses discussions sur les enjeux et projets à venir.

Tout au long de la semaine, Mgr Pierre célébrera des messes et tiendra des conférences, bénira de nouveaux espaces, et favorisera le dialogue, notamment lors d’un rendez-vous intergénérationnel à la Villa de Saint-Pamphile. Plusieurs organismes, associations et bénévoles seront mobilisés pour accueillir notre évêque et partager avec lui leurs expériences.

Le programme prévoit également des rencontres culturelles et des conférences, notamment au Centre culturel Godend’Art à Saint-Pamphile, des visites d’organismes tels que l’Alphys à Tourville et la ferme Bélica, ainsi que des moments de partage lors de repas rassemblant bénévoles et familles.

Le dimanche 10 mai, la cérémonie des premières communions à Saint-Pamphile réunira familles et enfants, et la visite pastorale s’achèvera au soir du lundi 11 mai par la célébration de la confirmation qui sera un moment fort d’engagement dans la foi.

Toute la population est invitée à cette semaine de rencontres et de célébrations, pour renforcer les liens entre les communautés, célébrer les engagements individuels et collectifs, et donner un nouvel élan à la vie spirituelle locale.

Source : Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière