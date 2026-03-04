La pièce Fille de trans s’arrête à La Pocatière

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Les Voyagements présentent Fille de trans le mercredi 11 mars à 20 h à l’auditorium de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec à La Pocatière.

En plus d’être une mère, une sœur, une amie, Marie-Claude D’Aoust est également une « fille de trans », puisque « sa papa », Sophia, est une femme transgenre. Cette pièce puissante plonge dans le regard de la jeune adulte qu’elle était lors de la transition de son père. Elle offre ainsi une perspective unique sur ce parcours de vie.

Récit sensible sur l’amour, l’identité et les liens qui nous façonnent, Fille de trans est une œuvre poignante qui explore les méandres de l’identité, de la famille et de l’amour à travers le regard de Marie-Claude D’Aoust.

Avec une sensibilité désarmante, Marie-Claude D’Aoust revisite son parcours. Avec des souvenirs, des chocs, des silences et des révélations, elle incarne ce chemin d’acceptation et de réconciliation avec une parole franche, touchante et souvent empreinte d’humour.

Oscillant entre théâtre documentaire, poésie scénique et récit intimiste, Fille de trans tisse un lien direct et sincère avec le public. Mais au-delà du récit d’une transition de genre, Fille de trans est avant tout une déclaration d’amour : celle d’une fille à son parent, dans toute la complexité d’un lien bouleversé mais résilient.

À travers son histoire personnelle, l’artiste soulève des questions universelles. Comment aimer sans toujours comprendre ? Que perd-on quand l’autre change, et qu’est-ce qu’on y gagne ? Et surtout, comment transformer la différence en point de contact, plutôt qu’en fracture ?

Fille de trans ne traite pas seulement de la transidentité, mais de toutes les situations troublantes de la vie auxquelles nous devons faire face, et ultimement nous adapter. À travers sa propre expérience, Marie-Claude s’adresse à l’être humain en chacun de nous.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090, et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.