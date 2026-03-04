Musée de la sculpture de Saint-Jean-Port-Joli : La Municipalité investira 475 000 $ pour assurer la pérennité de l’institution

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli confirme son appui financier au Musée de la sculpture en décrétant un emprunt maximal de 475 000 $, remboursable sur une période de 15 ans. Le conseil municipal estime qu’il est d’intérêt public d’assurer la continuité des activités du musée et la mise en valeur du patrimoine sculptural qui lui est confié, malgré un manque à gagner évalué à 190 000 $ pour les exercices financiers de 2025 et 2026.

Ce déficit anticipé au Musée découle notamment d’un écart entre les revenus budgétés et les revenus réellement perçus, d’une baisse d’achalandage liée à la perte de certains circuits d’autobus touristiques, ainsi que d’une saison 2026 qui devrait être écourtée en raison de travaux de rénovation. À cela s’ajoutent des revenus locatifs inexistants en 2024-2025 pour les logements intégrés au bâtiment, de même que la reconstruction de l’inventaire de la boutique du musée.

« Une part importante de l’achalandage du musée provenait autrefois des liens solides entretenus par les anciens gestionnaires avec les circuits d’autobus touristiques. En 2024, les résultats ont été modestes. La situation s’est quelque peu améliorée en 2025, sans toutefois retrouver le niveau de fréquentation atteint sous la direction précédente », a expliqué au Placoteux Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, avant d’ajouter que « présentement, il y a un gestionnaire au musée qui établit des contacts avec des agences de voyages afin de renouer efficacement avec des circuits touristiques en autobus. L’avenir est meilleur ! »

Travaux obligatoires

Les travaux de rénovation sont considérés comme essentiels afin de permettre au musée d’obtenir ou de maintenir une accréditation auprès du ministère de la Culture, condition nécessaire à l’obtention d’un financement récurrent. « Nous n’avions donc pas d’autre choix que d’investir », explique le maire Caron. D’autres aides financières, notamment issues des fonds région-ruralité et de partenaires privés, viendront également soutenir le projet.

L’emprunt de 475 000 $ se répartit ainsi : 250 000 $ pour les travaux de réfection et de rénovation du bâtiment prévus en 2026, 190 000 $ pour combler le manque à gagner des années 2025 et 2026, et 35 000 $ pour amorcer la gestion des collections et des œuvres confiées au musée.

Un enjeu identitaire

Au-delà des chiffres, la Municipalité rappelle que le Musée de la sculpture constitue un pilier de l’identité culturelle de Saint-Jean-Port-Joli, et un moteur important de son offre touristique. Le site s’inscrit dans un ensemble patrimonial comprenant notamment le Domaine Médard-Bourgault et des infrastructures vouées à la création artistique.

En appuyant ce plan financier, le conseil municipal affirme sa volonté de préserver l’héritage de la sculpture sur bois qui a contribué à positionner Saint-Jean-Port-Joli sur la carte culturelle du Québec. « La sculpture sur bois constitue le socle de notre identité. C’est ce qui a fait connaître Saint-Jean-Port-Joli, et nous voulons préserver cet héritage. Le musée s’inscrit dans un véritable pôle patrimonial, avec le Domaine Médard-Bourgault et la maison qui est une œuvre d’art en soi, et qui nous donne du même souffle un accès privilégié au fleuve. C’est tout un ensemble culturel que nous devons protéger et mettre en valeur », conclut M. Caron qui se dit très optimiste pour l’avenir de ce joyau muséal.