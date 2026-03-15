Le Bas-Saint-Laurent s’engage en faveur de la biomasse

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) a lancé officiellement le Guichet biomasse Bas-Saint-Laurent dans le cadre de la seconde Foire régionale sur la biomasse forestière qui se tenait récemment à l’Hôtel Rimouski. Ce service régional vise à accompagner les institutions, les entreprises et les municipalités dans la conversion ou l’installation d’un système de chauffage à la biomasse forestière résiduelle (BFR).

Le Guichet biomasse Bas-Saint-Laurent agit comme point de service indépendant pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone ou leur dépendance au tout électrique en utilisant une ressource locale et renouvelable. Il propose un accompagnement à chaque étape du projet : évaluation des besoins, choix du type de combustible, identification du financement disponible, bottin de ressources, etc.

Le site guichetbiomassebsl.ca présente la biomasse forestière résiduelle, ses avantages, les différentes étapes d’un projet de chauffage ainsi que les services offerts. Le formulaire de contact pour solliciter un accompagnement est disponible au www.crdbsl.org/ressources-naturelles-et-environnement/guichet-biomasse-bsl/votre-projet.html.

Retour sur la deuxième édition

Organisée par le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) en collaboration avec le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, la Foire régionale sur la biomasse forestière a réuni une centaine de participants issus des milieux municipaux, industriels, forestiers et institutionnels.

Cette journée contribue à renforcer la reconnaissance de la biomasse forestière résiduelle comme option crédible et structurante de la transition énergétique régionale, à consolider les liens entre les acteurs clés du territoire, et à présenter des outils pour guider les gestionnaires de bâtiments dans leur projet de conversion d’un système de chauffage.

« La biomasse forestière résiduelle représente une occasion concrète de renforcer l’autonomie énergétique de nos communautés tout en valorisant une ressource locale encore sous-exploitée. En soutenant des initiatives comme le Guichet biomasse Bas-Saint-Laurent et la Foire régionale sur la biomasse forestière, nous favorisons le développement de solutions énergétiques locales qui génèrent des retombées durables pour nos collectivités », a déclaré Chantale Lavoie, présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC de La Matapédia

« La mobilisation d’aujourd’hui démontre l’intérêt du milieu pour des alternatives adaptées aux réalités régionales. Le Guichet est un ajout structurant pour faire avancer la transition énergétique du Bas-Saint-Laurent, de manière complémentaire avec les autres types d’énergies renouvelables, afin de renforcer notre résilience aux aléas climatiques », a conclu quant à lui Vincent Dufour, président du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent.

La Foire sur la biomasse forestière résiduelle, rappelons-le, est un événement régional qui réunit gestionnaires de bâtiments, élus, experts et partenaires afin de favoriser la concertation autour du chauffage à la BFR pour les industries, commerces et institutions (ICI). Elle propose un contenu à la fois stratégique et pratique pour mieux comprendre les enjeux de la filière, définir les conditions de succès d’un projet de conversion et stimuler le passage à l’action.