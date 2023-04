La Pocatière : L’UQAR souhaite étirer son offre de programme en gestion des ressources humaines

L’UQAR veut démarrer une formation en gestion des ressources humaines à La Pocatière pour l’automne 2023. Cette nouvelle offre viendrait répondre à un besoin éducatif exprimé dans la région.

« Les universités ont un mandat d’accessibilité à la formation universitaire sur le territoire québécois », explique Julien Lambrey de Souza, directeur du Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQAR. L’université rimouskoise, plus particulièrement, aurait le mandat de desservir l’Est-du-Québec.

Historiquement, les formations déployées dans le KRTB ont été concentrées à Rivière-du-Loup, mais l’administration aurait observé que plusieurs personnes assistant à ces cours arrivaient de La Pocatière ou d’ailleurs au Kamouraska. Devant ce constat, l’administration « s’est dit que pour la prochaine cohorte [en gestion des ressources humaines], on pourrait proposer un démarrage à La Pocatière », en collaboration avec le cégep.

L’UQAR dispose d’une conseillère à la formation continue et à la formation hors campus qui étudie les besoins dans le KRTB, mais les décisions relatives à la décentralisation des programmes sont aussi basées sur les avis d’intérêt. Effectivement, il est possible pour les étudiants potentiels de manifester leur désir d’accéder à une des formations figurant sur la liste de programmes déployables, à proximité de leur lieu de vie. D’ailleurs, celle en gestion des ressources humaines prévoit également un démarrage à Saint-Georges et à Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches. Cette région ferait partie du mandat d’accessibilité de l’université rimouskoise depuis quelques dizaines d’années.

Accessibilité

L’accessibilité aux formations universitaires ne repose pas simplement sur la localisation de celles-ci. Les programmes hors campus « s’adressent souvent aux gens qui sont en emploi, et qui n’ont peut-être pas nécessairement de bases collégiales ». Quoiqu’il soit possible de faire une demande d’admission en ayant quelques crédits universitaires, un diplôme collégial ou l’équivalent, il existe d’autres portes d’entrée. « Du moment que [la personne souhaitant appliquer] a des connaissances appropriées et [suffisamment] d’expérience dans le domaine », elle peut s’essayer.

Justement pour répondre aux besoins des personnes déjà en emploi, les programmes hors campus adoptent généralement une formule « formation continue ». Un certificat complété en trois ans, à raison de trois heures de cours par semaine, vient favoriser la conciliation famille-travail-études. « On veut que ce soit le plus facilitant possible », affirme Julien Lambrey de Souza.

Une vingtaine d’inscriptions seraient nécessaires au démarrage du programme de gestion des ressources humaines à La Pocatière en automne 2023. D’autre part, les personnes souhaitant être informées davantage à ce sujet peuvent contacter la conseillère Julie-Caroline Veilleux à l’adresse courriel krtb@uqar.ca.